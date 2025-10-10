Live TV

Video Un infractor acuzat de jaf armat a evadat de sub escorta polițiștilor, la Craiova. Bărbatul a fost prins după trei ore de căutări

BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

A fost alertă în Dolj, după ce un infractor periculos, acuzat de jaf armat în Italia, a evadat de sub escorta poliției. Sute de oameni ai legii au scotocit tot județul, iar în municipiul Craiova și în localitățile limitrofe au fost instituite filtre pentru prinderea fugarului. După aproape trei ore de căutări, evadatul a fost prins. Acum este în plină desfășurare o anchetă în Poliție și se fac cercetări pentru a se stabili cum a reușit bărbatul să fugă.

Este vorba despre un bărbat de 27 de ani. Acesta a fost prins în urmă cu mai bine de o săptămână în localitatea Iancu Jianu din județul Olt. Pe numele lui era emis un mandat european de arestare, după ce a comis un jaf în Italia, potrivit jurnalistei Digi24 Elena Alexandru.

În momentul în care l-au adus la Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, polițiștii au constatat că nu mai sunt locuri, iar timp de câteva zile a fost dus la Inspectoratul de Poliție al județului Gorj. A fost ținut acolo, iar aseară s-a luat decizia să fie transferat la Craiova. În momentul în care duba poliției a ajuns în curtea instituției, polițiștii au coborât să deschidă ușa arestului, iar în acel moment tânărul a reușit să scape și a fugit din curtea poliției.

Timp de trei ore a fost căutat oamenii legii: 600 de polițiști au fost mobilizați pentru a-l găsi. După trei ore a fost găsit, iar acum conducerea Inspectoratului de Poliție a Județului Dolj a deschis o anchetă pentru a vedea cum a reușit individul să evadeze chiar din curtea poliției.

Acesta nu avea nici cătușe la mâini. După finalizarea acestei anchete, polițiștii vor fi sancționați.

Editor : Ș.R.

