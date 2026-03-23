Live TV

Un profesor de la Liceul „Coșbuc” ar fi agresat un elev. „N-am știut până ieri cine este acest om”. Poliția a emis ordin de restricție

Data publicării:
Foto: Invatamant Sector 2

Polițiștii de la Secția 8 Poliție au primit o plângere din partea unei mame al cărei fiu minor a fost agresat de un cadru didactic. Mama copilului, jurnalista Mara Bănică, a povestit pe contul ei de socializare că profesorul a primit ordin de restricție și spune că se va adresa la inspectorat pentru suspendarea cadrului didactic.

„La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic.

În acest context a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă”, informează Poliția.

Mama copilului, jurnalista Mara Bănică, a povestit amănunte pe contul ei de Facebook.

„Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală, nu e cel mai plăcut lucru”.

„Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus că profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casă noastră și 5 metri în școală (aici va fi interesant cum o să facem)”, a spus ea.

Mara Bănică spune că va iniția demersurile pentru a cere suspendarea profesorului, va depune dovezile la inspectorat și afirmă că profesorul are „xeci de abateri”.

„Mulțumesc copiilor din liceu care mi au făcut scrisori și care speră să SCAPE! Îmi cer iertare pentru că au fost umiliți, discriminați, nedreptățiți. Sunt președinte CRP în acest Colegiu și ar fi trebuit să mișc lucruri. N-am știut până ieri cine este acest om”, mai spune Mara Bănică, care încheie cu un indemn: „Dragă sistem, trezește-te și tu! Uneori, te împiedici în proceduri și hârtii și, fără să vrei, schingiuiești suflete de copii!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
Digi Sport
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N22 FETITA OMORATA BATAIE-TEL FAKE 130326_00018
Fetița de 4 ani din Gorj, adusă în comă la spital de mama sa, a murit după aproape o lună. Mama și partenerul ei, în arest
politie masina noaptea girofar
Un bărbat a amenințat cu moartea o femeie pentru că nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook
autospeciala politia romana
Fată de 15 ani, tăiată cu un briceag de o adolescentă, la îndemnul fostului iubit. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu
medici in spital
Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează în dezbatere o strategie pentru protejarea medicilor împotriva agresiunilor
medic scrie ceva
Doctoriță bătută de familia unei paciente, la spitalul Târgu Jiu: „Am fost lovită cu pumnii, a fost aruncată cafea fierbinte pe mine”
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele...
radu miruta foto gov ro
România poate trimite militari care să ajute la deblocarea Strâmtorii...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„L-ați văzut pe Bolojan cum era ca peștele în apă la Congresul USR?”...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Armata Iranului, mesaj pentru Trump: „Ești concediat!” Anunț surpriză al președintelui SUA
Donald Trump, omagiu la moartea lui Chuck Norris. „Nu-ţi venea să te pui cu el”
Bursele europene au revenit pe creștere după ce Trump a amânat loviturile asupra Iranului. Analist: „Reacțiile sunt emoționale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Portarul a fost convocat de...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
România va interveni pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Cum vor ajuta militarii noştri
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
Pro FM
Fiica de 11 ani a lui Jude Law, fotbalistul Jorginho și Chappell Roan, în mijlocul unui scandal în Brazilia...
Film Now
Cine l-a salvat pe Chuck Norris când și-a pierdut „sufletul” la Hollywood: „A fost un exemplu de credință și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Filmul care înregistrează cel mai profitabil debut al anului la box office. Scor de 95% pe Rotten Tomates
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...