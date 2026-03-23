Un profesor de la Liceul „Coșbuc” ar fi agresat un elev. „N-am știut până ieri cine este acest om”. Poliția a emis ordin de restricție

Polițiștii de la Secția 8 Poliție au primit o plângere din partea unei mame al cărei fiu minor a fost agresat de un cadru didactic. Mama copilului, jurnalista Mara Bănică, a povestit pe contul ei de socializare că profesorul a primit ordin de restricție și spune că se va adresa la inspectorat pentru suspendarea cadrului didactic.

„La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic.

În acest context a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă”, informează Poliția.

Mama copilului, jurnalista Mara Bănică, a povestit amănunte pe contul ei de Facebook.

„Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală, nu e cel mai plăcut lucru”.

„Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus că profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casă noastră și 5 metri în școală (aici va fi interesant cum o să facem)”, a spus ea.

Mara Bănică spune că va iniția demersurile pentru a cere suspendarea profesorului, va depune dovezile la inspectorat și afirmă că profesorul are „xeci de abateri”.

„Mulțumesc copiilor din liceu care mi au făcut scrisori și care speră să SCAPE! Îmi cer iertare pentru că au fost umiliți, discriminați, nedreptățiți. Sunt președinte CRP în acest Colegiu și ar fi trebuit să mișc lucruri. N-am știut până ieri cine este acest om”, mai spune Mara Bănică, care încheie cu un indemn: „Dragă sistem, trezește-te și tu! Uneori, te împiedici în proceduri și hârtii și, fără să vrei, schingiuiești suflete de copii!”

Editor : Sebastian Eduard