Live TV

Un şofer băut, din Botoșani, a accidentat mortal un biciclist, a fugit de la locul faptei şi a încercat să ascundă mașina

Data publicării:
Accident Botosani
Șoferul băut a încercat să-și ascundă mașina. Foto: IPJ Botoșani via News.ro

Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei. Poliţiştii au stabilit că el a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi cu resturi vegetale. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării rezultând o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au transmis că poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă, cu privire la faptul că în comuna Tudora o persoană a fost rănită, cel mai probabil în urma unui accident rutier.  

„Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat faptul că, un tânăr de 20 de ani, din comuna Tudora, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă din aceeaşi localitate, ar fi surprins şi accidentat un alt tânăr, de 30 de ani, care se deplasa cu o bicicletă, pe aceeaşi direcţie de mers.  În urma impactului a rezultat decesul victimei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Botoşani, potrivit News.ro.

Şoferul a părăsit locul accidentului şi nu a cerut nici intervenţia echipajelor medicale care să acorde victimei primul ajutor. Bărbatul a fost găsit de poliţişti pe un drum din apropiere.  

„Mai mult decât atât, acesta a ascuns autoturismul în curtea unui cetăţean din comună si l-ar fi acoperit cu o prelată şi cu resturi vegetale. Fiind testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat”,  a precizat sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
1
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
JD Vance
2
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
militari români
4
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General Bălăceanu: Mobilizarea...
sed guv oana gheorghiu
5
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Digi Sport
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grenada
Grenadă ofensivă funcțională, descoperită într-o pădure din Botoșani de un pasionat de detecții metalice
accident dn6 ambulanta privata
Accident mortal pe DN6: O pacientă a decedat după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată
Pistol
Un tânăr din Botoșani s-a lăudat cu un pistol pe reţelele sociale. Ce au găsit polițiștii la percheziție
masini de politie
O tânără a fost amendată şi s-a ales cu permisul suspendat, după ce a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere
accident
Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Recomandările redacţiei
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii...
La fața locului s-au deplasat pompieri și angajați Distrigaz FOTO Captură video
Alertă în Capitală. O stradă din Sectorul 5 este blocată de pompieri...
Mihail Kasianov și Vladimir Putin
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre...
ploi si vant femei cu umbrele
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt...
Ultimele știri
Atac armat în Africa de Sud: cel puțin 11 morți și 14 răniți. „Au început să tragă la întâmplare”
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi”
Cum a ajuns Islanda un paradis pe Instagram în urma unui invazii de flori mov și criza biodiversității care a cuprins insula
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Berbec. Curajul tău devine forță și viața prinde contur. Cum stai cu banii...
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a fost la un pas să semneze cu Steaua: „Tatăl meu, stelist înrăit!” Cum a ajuns, de fapt, la Dinamo
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Cum se certa la cuțite Elena Ceaușescu în tribune cu o altă femeie la meciurile Steaua – Dinamo: “Au sărit să...
Adevărul
Cum va fi iarna 2025-2026 și cum vor influența temperaturile preturile energiei
Playtech
Cum eviți pagubele costisitoare la mașină provocate de rozătoare. Problema este mai gravă decât pare la prima...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Shakira și Pique, răsturnare spectaculoasă de situație!
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, după ce ea a spus că n-a fost iubită niciodată. Ojani Noa: "Problema ești tu. Ai ales...
Film Now
Sydney Sweeney, îndrăzneală modernă combinată cu eleganța vechiului Hollywood. Rochia generos decoltată i-a...
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea anunță că se retrage din sport după o carieră de 20 de ani: Când iubești ceva atât de mult, nu...
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata la Primăria București. Deține un apartament de 4 mp și un teren de...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă