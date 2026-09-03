Chișinăul protestează oficial față de planul Rusiei de a deschide secții de votare în Transnistria. Ce urmează

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, şi i-a înmânat o notă de protest în legătură cu intenţia Moscovei de a deschide 16 secţii de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile legislative din Rusia, programate pentru 18-20 septembrie.

MAE moldovean a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil şi expres al autorităţilor de la Chişinău. În acest context, ministerul a solicitat părţii ruse să se abţină de la deschiderea secţiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului, relatează NewsMaker, potrivit News.ro.

Săptămâna trecută, liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a anunţat că Rusia intenţionează să deschidă 17 secţii de votare în stânga Nistrului pentru alegerile pentru Duma de Stat.

A doua zi, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Ambasada Rusiei la Chişinău a coordonat cu autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova deschiderea unei singure secţii de votare, la Chişinău. MAE a calificat drept „inacceptabilă” intenţia de a deschide alte 16 secţii de votare pe teritoriul ţării.

Miercuri, ministrul de externe Mihai Popşoi a anunţat, după şedinţa Guvernului, că Chişinăul va transmite o notă de protest Ambasadei Rusiei la Chişinău în legătură cu planurile de a deschide mai multe secţii de vot în Moldova pentru alegerile din Rusia. Potrivit lui Popşoi, „orice altă secţie de vot deschisă fără acordul autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova este un demers neprietenos”:

„Vom face acest lucru cunoscut inclusiv prin nota de protest care urmează să o transmitem Federaţiei Ruse”, a asigurat el.

Editor : B.E.