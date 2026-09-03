Live TV

Chișinăul protestează oficial față de planul Rusiei de a deschide secții de votare în Transnistria. Ce urmează

Data publicării:
transnistria profimedia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, şi i-a înmânat o notă de protest în legătură cu intenţia Moscovei de a deschide 16 secţii de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile legislative din Rusia, programate pentru 18-20 septembrie.

MAE moldovean a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil şi expres al autorităţilor de la Chişinău. În acest context, ministerul a solicitat părţii ruse să se abţină de la deschiderea secţiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului, relatează NewsMaker, potrivit News.ro.

Săptămâna trecută, liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a anunţat că Rusia intenţionează să deschidă 17 secţii de votare în stânga Nistrului pentru alegerile pentru Duma de Stat.

A doua zi, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Ambasada Rusiei la Chişinău a coordonat cu autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova deschiderea unei singure secţii de votare, la Chişinău. MAE a calificat drept „inacceptabilă” intenţia de a deschide alte 16 secţii de votare pe teritoriul ţării.

Miercuri, ministrul de externe Mihai Popşoi a anunţat, după şedinţa Guvernului, că Chişinăul va transmite o notă de protest Ambasadei Rusiei la Chişinău în legătură cu planurile de a deschide mai multe secţii de vot în Moldova pentru alegerile din Rusia. Potrivit lui Popşoi, „orice altă secţie de vot deschisă fără acordul autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova este un demers neprietenos”:

„Vom face acest lucru cunoscut inclusiv prin nota de protest care urmează să o transmitem Federaţiei Ruse”, a asigurat el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
4
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Angela Merkel
5
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
Digi Sport
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oleg Ozerov
Ambasadorul rus Oleg Ozerov: Occidentul pregătește Moldova pentru o confruntare cu Rusia, urmând exemplul Ucrainei
maia sandu sustine un discurs
Republica Moldova acuză Rusia de încălcarea suveranității, după anunțul că Moscova va deschide secții de vot în Transnistria
WhatsApp Image 2026-07-06 at 10.33.12 PM
Oana Țoiu, replică la acuzațiile ambasadorului rus la Chișinău: „Rusia recunoaște de fapt că a pierdut controlul”
oleg ozerov
Trimisul lui Putin la Chișinău acuză Occidentul că șterge „istoria ruso-moldovenească” și invocă „tandemul Bruxelles-Bucureşti”
POLISH PARLIAMENT - SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND
Un fost adjunct al ministrului Justiției din Polonia, căutat pentru corupție, ar fi fugit în Transnistria
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump spune că SUA vor cere Europei rambursarea costurilor pentru...
guvern sedinta
Guvernul anunță că face demersuri pentru încasarea integrală a celor...
gara midi bruxelles militar inarmat profimedia-1088416108
Un bărbat cu un Kalaşnikov a fost arestat în Gara Midi din Bruxelles
Horațiu Potra.
Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Mercenarul este sub...
Ultimele știri
Capacitatea UE de a se apăra împotriva unei invazii rămâne sub semnul întrebării: „Există în continuare dificultăți majore”
INSP: 58 de persoane s-au infectat cu virusul West Nile în acest sezon. Bilanțul deceselor ajunge la 3
Un suedez suspectat de atentate la comandă a fost prins în România. Ce au găsit anchetatorii la percheziții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marina Voica la 90 de ani. A trecut prin două mariaje, nu a vrut copii și nu are regrete: Asta numai eu...
Cancan
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit...
Fanatik.ro
Gigi Becali și-a umplut Rolls-Royce-ul de praf! Cum arată bolidul după drumul spre biserica de la Techirghiol
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Korenica la FCSB! Florin Vulturar, dezvăluiri despre negocieri: “Am început...
Adevărul
Scandalul dintre serviciile de informații ale Ucrainei se adâncește. Versiunile prezentate de SBU, Kaplunov...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După loviturile date în mercato, Gigi Becali îl sună pe Dan Petrescu
Pro FM
Bianca Censori, apariție provocatoare într-un body roșu extrem de decupat. Ținuta minusculă i-a lăsat la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
De ce nu putem muta rapid marfa de pe Dunăre pe tren sau șosea când fluviul devine prea mic. Seceta lovește...
Newsweek
În ce condiții poți ieși la pensie fără penalizare la doar 60 de ani? Câți ani ești obligat să muncești?
Digi FM
Cum arată rochia inspirată de operația de cezariană. Cele șapte straturi traversate de medici, transformate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Lipiciul-minune” care funcționează sub apă. Se lipește în doar 10 secunde și rezistă ani întregi
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
George Clooney, discurs memorabil la Veneția. „Am 65 de ani. Te speli pe dinţi şi îţi spui: Vai, arătau mult...
UTV
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan, este propunerea României pentru Oscar 2027. Producția...