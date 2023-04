Un tată și-a salvat copilul de patru ani după o operație complicată, desfășurată la Cluj

Un băiețel de patru ani a primit de Paște o nouă șansă la viață. Tatăl lui a fost donatorul salvator, iar operația a fost una reușită în ciuda diferenței de vârstă și de greutate dintre cei doi. Pentru salvarea copilului, medicii au stat mai mult de patru ore și jumătate în sala de operație.

Rareș Mihai s-a născut cu insuficiență cronică renală, o problema medicală care i-a furat până acum din bucuria primilor ani de copilărie și l-a ținut în spitale.

Cosmina, mama lui Rareș: "Până acum în momentul transplantului am făcut două operații, tratamente peste tratamente, analize, avem medici nefrologi care ne-au urmărit și care ne vor urmări în continuare după transplant și am ajuns și în momentul de față. Nu am putut să facem transplantul mai devreme din cauza vârstei copilului fiind foarte mititel și acum nu am făcut dializă, domnii doctori de la București, noi suntem din București ne-au trimis aici la Cluj, pentru transplant."

Transplantul pediatric de la un donator adult este unul complex și extrem de riscant.

Florin Elec, șeful secției de transplant: "El se știa cu boală cronică de rinichi și era în așteptarea unui rinichi de la donator în moarte cerebrală, dar întotdeauna sfătuim familia ori de câte ori este posibil donatorul viu oferă cele mai bune rezultate pe termen lung. Dificultatea intervenției a fost disproporția mare de greutate între copil și tată și implicit a vaselor copilului implicit cu vasele rinichiului tatălui."

Silviu Moga, șeful secției de Urologie: Cazul a fost complex, deoarece acea grefă avea variante anatomice adică mai multe artere care au necesitat o reconstrucție ex vivo a vaselor astfel încât să poată să se implanteze în condiții de siguranța la pacient și sa funcționeze grefa. Deci o complexitate crescută față de alte tipuri de prelevare."

Florin Elec, șeful secției de transplant: "Este ziua a treia după transplant, se plimbă, se joacă."

Medicii de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca efectuează anual 6-7 transplanturi pediatrice.

