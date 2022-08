Un turist căutat de mai multe zile a fost găsit mort, între stabilopozi. Un prieten de-ai lui a povestit ce s-a întâmplat

Este a șasea zi consecutivă în care turiștii nu au voie să înoate în Marea Neagră. Salvamarii au arborat steagul roșu în aproape toate stațiunile din cauza curenților puternici și a valurilor mari. Ieri, echipele de salvatori l-au găsit între stabilopozi pe unul dintre tinerii dați dispăruți marți seara.

De trei zile, doi tineri erau căutați atât de pe mare, cât și din aer cu un elicopter. Ieri, echipele de intervenție au observat că între stabilopozi se află o persoană înecată.

Nicu Serafim, șeful echipei de salvamari Costinești: În jurul orei 12 cineva ne-a anunțat că a văzut ceva suspect, ne-am deplasat acolo și l-am găsit. Era băgat între stabilopozi. Au venit cei de la scafandri, iar cu ajutorul lor am reușit să îl scoatem de acolo.

Reporter: Credeți că valurile puternice l-au aruncat?

Nicu Serafim: Absolut! Bineînțeles! Erau atâta valurile, treceau peste stabilopozi, acum, cum era, a rămas înfipt undeva între ei.

Tânărul avea 21 de ani, era din Vaslui și venise pe litoral să lucreze. Marți seara a intrat împreună cu un prieten în apă și nu s-au mai întors.

Prietenul tânărului găsit mort: Ne-am schimbat și am venit la apă. Mai era un coleg de-al nostru cu ei și noi am încercat să îi salvăm. Am intrat în apă după el. El a intrat până aici (la brâu) în apă și i s-a făcut rău. Celui care a fost scos acum i s-a făcut rău și l-a luat valul.

Reporter: Și celălalt a încercat să îl salveze?

Tânăr: Exact!

Alertă e pe tot litoralul. Vântul bate cu putere, iar salvamarii au arborat din nou steagul roșu. Unii turiști nu țin cont însă de recomandări.

Spun că nu le e frică, deoarece știu să înoate.

Turist: Nu mi-e teamă!

Reporter: Știi să înoți bine?

Turist: Da!

Reporter: Dar chiar și așa, salvamarii spun că nu e bine!

Turist: Trebuie să le fie teamă celor care nu știu să înoate. Nu cred că e cazul.

Turist: Foarte frumoasă (marea . n.r.), cum se vede!

Reporter: Nu e agitată?

Turist: Numai bună! Nu e! E puțin, dar merge! Bună, frumoasă!

Reporter: Dar știți că salvamarii spun e arborat steagul roșu!

Turist: Avem o limită.

Ștefan Sandu, salvamar: Nu am mai putut să ținem turiștii în frâu. În primă fază i-am lăsat până la brâu și văd că momentan s-au băgat cu totul. Nu mai e nicio șansă să-i scoatem, doar să fim foarte atenți.

De la începutul sezonului estival, 12 persoane și-au pierdut viața în mare, printre care și un salvamar, iar una este în continuare dispărută.

