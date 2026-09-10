Salvamarii au arborat, joi, steagul roșu pe plajele din Eforie și avertizează că marea este agitată, iar curenții sunt puternici. În aceste condiții, scăldatul este interzis, inclusiv pentru înotătorii experimentați. Turiștii sunt sfătuiți să nu intre în apă și să nu își lase copiii nesupravegheați în apropierea mării.

„STEAG ROȘU PE PLAJELE DIN EFORIE! Marea este agitată, iar curenții puternici vă pot trage rapid în larg. Scăldatul este INTERZIS pentru toată lumea, inclusiv pentru înotătorii experimentați”, au transmis, joi dimineață, salvamarii din Eforie Nord.

Salvamarii le recomandă turiștilor să respecte avertismentul și să evite intrarea în apă, chiar dacă vremea este favorabilă pentru plajă.

Aceștia au transmis o serie de recomandări pentru persoanele aflate pe litoral:

Nu intrați în apă!

Nu vă lăsați copiii nesupravegheați în apropierea mării!

Nu ignorați indicațiile salvamarilor!

Salvamarii atrag atenția că steagul roșu nu este un avertisment formal, ci indică existența unui pericol real pentru cei care intră în mare.

„Steagul roșu este un avertisment de pericol real. Nicio fotografie în valuri și nicio baie în mare nu merită să vă puneți viața în pericol. Ascultați salvamarii. Rămâneți în siguranță”, au mai transmis salvamarii.

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Curenții puternici pot pune în dificultate inclusiv persoanele care știu să înoate și care au experiență în mare. În cazul în care sunt surprinși de curenți, turiștii pot fi trași rapid spre larg.

În aceste condiții, salvamarii le cer tuturor celor aflați pe plajă să respecte indicațiile și să nu intre în apă cât timp steagul roșu este arborat.

Avertismentul este valabil într-o zi în care condițiile atmosferice sunt, în schimb, favorabile pentru turiști. Cerul este senin, iar la stația meteorologică de la Constanța temperatura este de 22 de grade.

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Editor : C.A.