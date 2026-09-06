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Video Cuplu adus la țărm de salvamari, la Eforie Nord, după ce fusese luat de curenți: femeia a avut nevoie de oxigen și a fost internată

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valuri
Foto: Salvamar Eforie Nord/Facebook
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Un cuplu a fost salvat, duminică, de salvamarii din Eforie Nord, după ce cei doi au intrat în mare şi nu s-au mai putut întoarce la ţărm deoarece curenţii îi duceau în larg. Femeia a primit oxigen din partea echipajului de prim-ajutor, iar apoi a fost transportată la spital.

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„Doi turişti din Iaşi, soţ şi soţie, au fost scoşi din mare în zona Vraja Mării, din Eforie Nord. Curenţii puternici i-au tras în larg, iar cei doi nu au mai reuşit să se întoarcă singuri la mal. Bărbatul este bine. Femeia, în vârstă de 62 de ani, a primit oxigen pe plajă din partea echipelor de prim ajutor şi a fost transportată la spital cu o ambulanţă SMURD”, au anunţat, duminică, salvamarii din Eforie Nord, potrivit News.ro.

Ei au precizat că dacă duminică dimineaţa pe plajele din Eforie fusese arborat steagul galben, între timp marea a devenit agitată, iar salvamarii au arborat steagul roşu.

Astfel, scăldatul în mare este interzis, iar turiştii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile salvamarilor şi să nu îşi pună viaţa în pericol.

Editor : B.E.

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