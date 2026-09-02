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Hotelul din Saturn unde 58 de oameni au acuzat stări de rău a fost amendat cu 100.000 de lei. Ce au descoperit inspectorii

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Alertă într-un hotel din Constanța, după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău.
Alertă într-un hotel din Constanța, după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău. Foto ISU Constanța via News.ro
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Hotelul din Saturn unde zeci de persoane au acuzat stări de rău, marţi seară, a fost verificat de comisarii de la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, care au decis amendarea unităţii cu 100.000 de lei. De asemenea, echipele de control au decis închiderea blocului alimentar până la remedierea deficienţelor onstatate. Totodată, o cantitate de peste 500 de kilograme de alimente, depozitată neconform, a fost retrasă de la consum.

Şeful CJPC Constanţa, Horia Constantinescu, a declarat că instituţia pe care o conduce a dat patru sancţiuni în valoare de 100.000 de lei la hotelul din Saturn, iar blocul alimentar a fost închis temporar până la remedierea deficienţelor. De asemenea, se va face propunere de suspendare a activităţii pentru şase luni.

Totodată, echipele de control au retras de la consum 523 de kilograme de alimente depozitate neconform. 

„Am dispus rambursarea către consumatorii spitalizaţi si către apartinătorii/membrii grupului a sumelor încasate de la aceştia. Pentru ceilalţi am lasat la latitudinea lor să ceară fie banii de mâncare, fie aferenţi întregului  sejur”, a afirmat Horia Constantinescu. 
 
Autorităţile din Constanţa au activat, marţi seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce zeci de persoane dintr-un hotel din staţiunea Saturn au acuzat stări de rău. În total, 58 de persoane, între care 11 copii, au fost asistate medical. Şase persoane, între care o femeie însărcinată şi o mamă cu doi copii, au fost transportate la spital.

Ministerul Sănătăţii monitorizează situaţia, afirmând că este vorba despre simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare, în timp ce DSP a început ancheta epidemiologică.

Editor : C.S.

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