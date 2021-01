Laurențiu Belușică, medicul care a anunțat că vaccinează orice persoană interesată, s-a trezit la poarta spitalului din Găești cu destui cetățeni dornici să se imunizeze. Ministerul Sănătății i-a blocat însă planurile, așa că doctorul a fost nevoit să iasă la poarta spitalului și să le transmită că nu-i mai poate vaccina.

În dimineața rece a Bobotezei, o mașină a armatei, flancată de poliție, aduce la spitalul din Găești încă 10 doze de vaccin anti-COVID. La poart așteaptă români fără funcții și meserii speciale, care vor să se vaccineze. Au aflat că medicul Belușică este dispus să vaccineze pe oricine, așa c-au venit la spital cu noaptea-n cap.

-Pentru vaccin?

-Nu știu ce să vă spun!

-N-aveți un telefon să dați acolo?

-Nu știu ce să vă spun!

-Eu m-aș vaccina, domne! Dacă n-are dozele cui să le facă...

-Cum vi se pare decizia domnului doctor? Bună, rea?

-Foarte bună! C-a făcut și la alții! Păi rămâne vaccinul așa? Sunt d-aci, din oraș. Aparțin de medicul de familie! Dar dacă pot să fac, nu tot aici trebuie să vin să fac?

*

-Am venit aici la analize și ziceam că dacă n-are cui să facă, fac și vaccin! De COVID!

-Păi și se poate face vaccin?

-Păi nu știu!

-Probabil o mai fi având! Or mai fi rămas!

-Și-ați venit special să vă vaccinați?

-Da! Dacă e, mă vaccinez!

-Câți ani aveți?

-71! Am văzut la televizor. Zic, dacă tot n-are cui să facă, bare-mi să mă duc să fac! Printre primii!

-De ce vreți să vă vaccinați?

-Păi, e normal! Eu am făcut și vaccinul antigripal. Și e bine! Nu e rău!

*

-Eu am văzut o știre la dumneavoastră, la Digi24. Am văzut la televizor! Cu spitalul din Găești. Și de aia am venit. Altfel nu...

-Credeți că vaccinează acum?

-În loc să arunce dozele, le folosește! Oricum, și oamenii...

-De unde ați venit?

-Din Uliești! Avem puțin: 18 kilometri!

-Rămâneți la vaccinare dacă se poate?

-Dacă se poate îl facem, da, normal că-l facem!

-Doamna?

-Și doamna face, da!

Medicul Laurențiu Belușică s-a vaccinat la prima oră a dimineții. Pe la 10 a aflat că-l așteaptă cetățeni dornici de vaccinare. După controlul pe care i l-a trimis ieri ministerul Sănătății la spital, medicul a renunțat la ideea de a vaccina.

-Vreți să vă vaccinați?

-Da, domnul doctor!

-Îmi pare rău, dar nu vă putem vaccina! Nu se vaccinează decât personalul, decât cei care sunt înscriși în așa-zisa fază 1.

-Am înțeles de la televizor că...

-Îmi pare rău... Mai rămăsese ceva și... Am venit c-am aflat că sunteți aici. Și-am venit să vă spun să nu mai stați, pentru că e frig și nu...

*

Laurențiu Belușică, manager Spital Găești, Dâmbovița: Păi ce să fac? Îmi pare rău că nu pot să îl vaccinez! Omul vrea, dar dacă nu...

Reporter: De ce nu permite strategia aceasta vaccinarea generală?

Laurențiu Belușică: Nu știu. Eu conduc acest spital. Nu știu să vă spun! Mi-a trecut prin cap la un moment dat: trece unul pe stradă, îi iau buletinul, vrei să te vaccinezi?, da? , te-am vaccinat, ai plecat! Am greșit, no... Acum, asta este! Mi-am retras... Oamenii trebuie să țină legătura cu medicul lor de familie! Ăsta este sistemul! Au venit de la DSP, au făcut control, au văzut c-am respectat protocolul pe care dânșii l-au emis... Și au încheiat un proces verbal.

Reporter: Sincer, cum vi se pare că decurge această vaccinare până în acest moment? Vaccinarea națională. Cum vi se pare dumneavoastră că decurge? Bine, mai puțin bine? Să nu zic rău.

Laurențiu Belușică: Nu știu ce să vă spun... Este interpretabil. Poate fi interpretabil ce spun eu. E greu de spus.

Reporter: Opinia dumneavoastră!

Laurențiu Belușică: Sistemul are lipsuri! Am înțeles că Israelul a vaccinat nu știu câte milioane. Un milion. Deci... Într-o perioadă foarte scurtă. Deci se poate! Ceva, ceva există.

Reporter: Cum comentați caracterizarea domnului Gheorghiță, cum că este un management defectuos aici?

Laurențiu Belușică: Părerea mea este că s-a grăbit! Dar... asta este!

Până în acest moment, la Găești vaccinarea are ritmul melcului. Doar un sfert din cadrele medicale locale au fost de acord să se vaccineze. Există, totuși, și-o veste bună: deocamdată, medicul Belușică a reușit să n-arunce la gunoi nicio doză. La nivel național s-au irosit 87.