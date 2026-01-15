Un tânăr de 19 ani a intrat, joi, în Liceul „Iordache Golescu” din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi a agresat cu o bâtă de baseball un elev de 17 ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul, fratele unui coleg al victimei, a fost reținut de poliție, după ce atacul a fost cauzat de un conflict anterior între cei doi adolescenți.

„Pe parcursul zilei de astăzi, 15 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti au fost sesizaţi de către directorul unei unităţi de învăţământ din oraşul Găeşti cu privire la faptul că o persoană ar fi lovit un elev. Cu ocazia deplasării la faţa locului poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr, de 19 ani, ar fi pătruns în incinta unei unităţi de învăţământ din oraşul Găeşti şi ar fi agresat cu un obiect contondent un elev, în vârstă de 17 ani. În urma evenimentului, victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a anunţat, joi, Poliţia judeţeană Dâmboviţa, scrie News.ro.



Imagini surprinse în sala de clasă arată cum agresorul îşi loveşte cu sălbăticie victima, cu bâta, în cap.



Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că agresorul în vârstă de 19 ani nu este elev al liceului, ci este fratele unui tânăr de 17 ani care este coleg cu victima.

Aparent, acesta a intrat şi l-a bătut pe elev în condiţiile în care tânărul avusese un conflict cu fratele lui, bătăuşul considerând că îi face dreptate fratelui său.



În primă fază, tânărul de 19 ani a fost dus la audieri, joi seară el fiind reţinut pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi urmând a fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

