Tânărul de 19 ani care a bătut cu o bâtă de baseball un elev într-o sală de clasă din Găeşti, arestat preventiv

Tânărul de 19 ani care a intrat într-o sală de clasă a unui liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti şi a bătut un elev până l-a băgat în spital a fost arestat preventiv, anunţă, vineri, IPJ Dâmboviţa.

„Astăzi, 16 ianuarie a.c., tânărul, de 19 ani, reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti, a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Găeşti. Pe numele tânărului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, precizează IPJ Dâmboviţa, scrie Agerpres.

Pe numele agresorului a fost deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Pe parcursul zilei de joi, tânărul de 19 ani a pătruns în incinta Liceului „Iordache Golescu” din oraşul Găeşti şi a agresat, cu o bâtă de baseball, un elev, în vârstă de 17 ani.

În urma incidentului victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Imagini surprinse în sala de clasă arată cum agresorul îşi loveşte cu sălbăticie victima, cu bâta, în cap.

Agresorul în vârstă de 19 ani nu este elev al liceului, ci este fratele unui tânăr de 17 ani care este coleg cu victima.

Într-un comunicat, remis joi seara, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Dâmboviţa susţine că prima reacţie a elevilor de la liceul unde a avut loc incidentul a fost să filmeze incidentul în loc să alerteze profesorii.

Editor : Ana Petrescu