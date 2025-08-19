Antenele 5G respectă aceleași norme ca tehnologiile anterioare și nu există dovezi științifice privind pericolul pentru populație - asta spune ANCOM, după apariția a tot mai multe controverse legate de tehnologie. Precizările Autorității vin după ce un studiu recent a arătat că 40% dintre români consideră că rețelele 5G sunt nocive pentru sănătate.

5G este a cincea generație de tehnologie pentru rețelele mobile, succesoarea 4G. Pe scurt, poate oferi conexiuni și de 100 de ori mai mai rapide decât generația anterioară. Asta înseamnă nu doar filme descărcate instant pe telefon, ci și o infrastructură potrivită pentru mașini autonome sau orașe inteligente.

Ioana Corneev, jurnalist Digi24: Datele arată că 40% dintre români consideră că rețeaua 5G este nocivă, însă doar 19% sunt foarte îngrijorați. Alții sunt mai puțin alarmați sau chiar indiferenți. De asemenea, 28% dintre români consideră că nu vor folosi rețeaua 5G foarte curând.

Tânără: Este foarte utilă și mi-aș dori să fie mai rapidă, poate trecem la 6G.

Reporter: Dacă ai avea o antenă instalată lângă bloc, cum ți s-ar părea?

Tânără: Sunt 100% sigură că am pe undeva, asta e. Sunt lucruri mult mai grave în orașul ăsta care te afectează mult mai direct, cum ar fi poluarea de la mașini.

Tânăr: Nu știu exact cât este de periculoasă. Este utilă, într-adevăr, se transmit datele mai rapid și în ziua de azi e necesar.

Tânără: Mă ajută, merge mult mai repede internetul, mai ales când sunt și în zone în care acoperirea nu este atât de bună.

Deși unii români sunt sceptici privind noua tehnologie, specialiștii explică faptul că sistemul nu este periculos.

Cătălina Dragomir, director Relații Publice ANCOM: ANCOM măsoară, în permanență, nivelurile de câmp electromagnetic și compară rezultatele cu nivelurile de referință impuse de normativele naționale în vigoare. În cei peste 10 ani, în care s-au efectuat peste 40 de mii de măsurări, nu au fost identificate depășiri ale limitelor impuse prin ordinul ministrului Sănătății.

Recent, o antenă 5G montată la doi pași de un cartier i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată lângă Ploiești. Oamenii au cerut mutarea sistemului de comunicație la o distanță de cel puțin un kilometru de ei.

Editor : Izabela Zaharia