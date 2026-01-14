Live TV

Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără probleme”: O abordare simplistă şi periculoasă

Data publicării:
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
Paul Anghel Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirmă că intenţia Guvernului de a reorganiza instituţia, pe principiul enunţat de premier potrivit căruia personalul „poate fi redus fără niciun fel de probleme”, este „o abordare simplistă şi periculoasă”, întrucât ANPC este o structură esenţială a statului român. ANPC funcţionează cu 300 de comisari la nivel naţional, care gestionează anual aproape o sută de mii de reclamaţii şi supraveghează o piaţă uriaşă de produse şi servicii. 

„Declaraţia potrivit căreia «este pregătită reorganizarea Cancelariei, a ANPC, unde personalul poate fi redus fără probleme» ridică semne serioase de întrebare. A reduce sporurile tuturor sau a diminua personalul «acolo unde avem prea mulţi angajaţi» este o abordare simplistă şi periculoasă atunci când vorbim despre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)”, a transmis, miercuri, pe Facebook, directorul general al instituţiei, Paul Anghel.

Potrivit acestuia, ANPC este o structură esenţială a statului român, cu un rol direct în protejarea vieţii, sănătăţii şi intereselor economice ale consumatorilor români şi europeni. 

„Această instituţie nu are misiunea de a proteja interesele operatorilor economici, ci pe cele ale cetăţeanului. Tocmai de aceea, de-a lungul anilor, ANPC a deranjat – şi era firesc să o facă. Există mii de exemple în care controalele şi sancţiunile au vizat practici ilegale, produse neconforme sau servicii care puneau în pericol consumatorul”, a adăugat Anghel. 

Directorul ANPC precizează că instituţia funcţionează cu puţin peste 300 de comisari la nivel naţional, pentru toate cele 42 de judeţe, „care soluţionează sute de mii de reclamaţii anual şi supraveghează o piaţă uriaşă de produse şi servicii”. 

„Mai mult, există comisariate judeţene care funcţionează cu doar 2–3 comisari, oameni care trebuie să acopere controale, reclamaţii, acţiuni tematice şi intervenţii urgente. În aceste condiţii, se ridică o întrebare legitimă: ce anume se doreşte a fi redus şi de unde?”, se =întreabă directotul general al ANPC. 

Acesta distribuite statistici pentru anul 2024, activitatea pentru anul trecut nefiind încă centralizată: 

  • 97.251 reclamaţii înregistrate şi soluţionate;
  • valoarea totală a amenzilor aplicate: 370.846.670 lei, ceea ce înseamnă 988.924 lei amendă aplicată per comisar;
  • valoarea totală a produselor neconforme oprite de la comercializare: 34.861.206 lei.

„Aceste cifre arată clar că fiecare comisar are un impact real şi direct asupra pieţei şi protecţiei consumatorului, iar reducerea personalului nu este doar riscantă, ci practic imposibilă fără afectarea gravă a eficienţei instituţiei. În acelaşi timp, observăm că în prezent se evită comunicarea publică a numelor operatorilor economici sancţionaţi, o practică ce ţine direct de transparenţă şi de dreptul consumatorilor la informare. Este aceasta o consecinţă a politicii de «reorganizare» şi «reducere»? Sau a existat o solicitare externă ca aceste informaţii să nu mai fie făcute publice? Sunt întrebări legitime, la care consumatorii şi angajaţii ANPC au dreptul să primească răspunsuri clare”, este de părere Anghel. 

Acesta avertizează că reducerea personalului înseamnă mai puţine controale, mai puţine reclamaţii soluţionate şi, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piaţă. 

„Lipsa transparenţei nu face decât să accentueze această vulnerabilitate. Dacă aceasta este direcţia asumată, atunci ea trebuie spusă deschis şi asumată „bărbăteşte”, nu mascată sub discursul reorganizării administrative. Poate că, pe termen scurt, anumite interese vor prima în faţa interesului consumatorului. Dar pe termen mediu şi lung, costurile sociale, economice şi de încredere publică vor fi decontate de cei care astăzi slăbesc o instituţie-cheie a statului. O Românie în care protecţia consumatorului este redusă şi lipsită de transparenţă nu este o Românie mai eficientă, ci una mai vulnerabilă”, a încheiat Paul Anghel. 

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senatul României, care au făcut deja reduceri de personal şi de cheltuieli şi cărora nu li se poate cere să facă noi economii la bugete, după cum sunt instituţii, precum Cancelaria sau ANPC, unde personalul „poate fi redus fără niciun fel de probleme”. 

Editor : A.C.

