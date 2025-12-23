Nereguli la târgurile de Crăciun. ANPC a dat amenzi de 231.000 de lei

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au verificat, în perioada 15-19 decembrie, activitatea a peste 80 de operatori economici din întreaga ţară, de la târgurile de Crăciun, şi au aplicat amenzi în valoare de aproximativ 231.000 lei.

Au fost aplicate 41 de amenzi contravenţionale (în valoare de aproximativ 231.000 de lei), 47 de avertismente, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 22.000 lei şi temporar produse în valoare de peste 40.000 lei, arată un comunicat al ANPC, citat de Agerpres.

Principalele neconformităţi constatate au fost: comercializarea unor produse alimentare/nealimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română pentru compoziţia articolelor textile; lipsa informaţiilor de avertizare privind utilizarea lumânărilor; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte lista de ingrediente; produse finite şi materii prime fără elementele de identificare necesare stabilirii trasabilităţii.

