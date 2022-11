VIDEO. Bucureștiul, tot mai vizitat de turiștii străini. Ce îi atrage în capitală și cu ce asociază țara noastră

Bucureștiul este o destinație tot mai vizitată de turiștii străini. Ba chiar a fost recomandată de publicația britanică Sunday Times ca destinație de weekend. De la piețele agro-alimentare și la casele vechi din centrul orașului, Bucureștiul nu încetează să îi surprindă turiștii de peste hotare, care de multe ori vin cu putine așteptări la noi.

Cei mai mulți dintre străini asociază țara noastră cu distracțiile din Centrul Vechi și cu mâncarea bună. George lucrează într-un restaurant cu specific românesc și spune că străinii le calcă des pragul.

George, angajat restaurant: În fiecare zi avem în proporție de 80% clienți străini și 20-30% clienți români. Toate preparatele sunt comandate, dar în special avem tochitură... și sărmăluțele.

Sunt însă și preparate care nu sunt pe placul turiştilor.

George, angajat restaurant: Ciulama de pui, care la noi românii se mănâncă foarte mult. Nu este pe gustul fiecărui străin.

Reporter: Ce ați mâncat?

Turiști: Multe... Ciorbă de fasole în pâine, ciolan. Ce mi-a plăcut foarte mult sunt casele, stilul ăsta vechi.

Turist: Mici, mici românești... Ciorbă în pâine...

Pentru a vedea ce înseamnă cu adevărat mâncarea românească, străinii nu pleacă fără să încerce și micii din Piața Obor.

Turist: Am venit aici să luăm mici. Este foarte bună mâncarea pe care am luat-o. Ne place!

Reporter: Vin des turiștii străini aici?

Vânzător de mici: În fiecare zi.

Și muzeele îi atrag pe turiștii străini, printre ele și Muzeul Satului.

Iulia Balaci, director comunicare: Întodeauna ne întrebau cum iluminau casele, pentru că nu văd lămpi foarte multe, sau casele iluminate.

Turiștii sunt curioși să vadă și celebra casă ilustrată pe banconta de 10 lei, care provine din zona Buzăului. La plecare, străinii nu ezită să-și cumpere suveniruri.

Isabella Neagu, jurnalist Digi24: La mare căutare sunt vasele din ceramică, dar și păpușile îmbrăcate în portul popular.

În articolul publicat de Sunday Times, Bucureștiul este comparat cu orașe precum Praga sau Budapesta.

Cristi Pitulice, consultant turism: Bucureștiul are o individualitate deja bine conturată între capitalele europene. Numărul de turiști crește constant, de la an la an. Punctul de atracție principal a rămas Centrul Vechi.

În recomandările britanicilor se numără şi Parcul Herăstrău sau Parcul Natural Văcăreşti.

Editor : Liviu Cojan