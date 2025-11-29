Zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”. Controale urgente la Paltinu

Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor de la barajul Paltinu, iar ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză o „lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” din partea instituțiilor implicate. Ea a cerut o ședință de urgență și anunță trimiterea Corpului de Control pentru a stabili cine este responsabil.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că a aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă, în urma lucrărilor de la Paltinu, ea arătând că nu e doar o problemă tehnică, ci „o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”.

„Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deşi atât ESZ Prahova, cât şi ABA Buzău–Ialomiţa şi filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfăşura fără a afecta populaţia. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsaţi fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul Mediului anunţă că a dispus directorului general al ANAR convocarea unei şedinţe de urgenţă cu ABA, ESZ Prahova şi Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acţiune, astfel încât aceste situaţii să fie evitate.

„În acest moment are loc şedinţa cu autorităţile publice, inclusiv cu prefectura şi reprezentanţi din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare, autorităţile au dat asigurări că vom avea şi soluţia tehnică propusă, în urma acestei şedinţe de urgenţă”, a transmis ministrul.

„Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informaţii sau lipsă de comunicare. Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”, mai afirmă Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a spus că va trimite şi Corpul de Control al instituţiei pentru a verifica modul în care a fost gestionată situaţia şi pentru a identifica persoanele vinovate.

„Doar acum câteva zile, toate autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, dar şi din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba corect. Revin cu informaţii imediat ce soluţia tehnică începe să fie pusă în aplicare. Oamenii din Prahova şi Dâmboviţa au nevoie de apă acum, iar prioritatea noastră este ca furnizarea să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă zile întregi zeci de mii de locuitori”, a adăugat Buzoianu.

