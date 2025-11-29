Lucrări la Paltinu: cel puțin 12 localități fără apă potabilă. Diana Buzoianu: „Trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba”

Zeci de mii de oameni din 12 localități din Prahova au rămas fără apă potabilă. Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii. Autoritățile vorbesc despre o situație „critică”. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză instituțiile responsabile de „o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” și spune că accesul la resurse „nu ar trebui să fie oprit zile întregi”.

ACTUALIZARE 15.39 Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat după ce zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă, acuzând instituțiile responsabile de lucrările de la Paltinu de „o lipsă gravă de profesionalism”.

„Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deşi atât ESZ Prahova, cât şi ABA Buzău–Ialomiţa şi filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfăşura fără a afecta populaţia. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsaţi fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, a transmis ministrul.

Buzoianu spune că accesul la apă „nu ar trebui să fie oprit zile întregi” în timpul lucrărilor și anunță verificări urgente.

„Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informaţii sau lipsă de comunicare. Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”, a mai spus Diana Buzoianu, precizând că a trimis Corpul de Control pentru a stabili cine este responsabil.

Știrea inițială

Furnizarea apei potabile este total oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică”, cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

Consiliul Judeţean Prahova, care este principalul acţionar al furnizorului de apă Hidro Prahova, anunţă că furnizorul nu este responsabil pentru această situaţie.

„Problema nu provine de la Hidro Prahova. Societatea nu produce şi nu tratează apă, ci doar transportă ceea ce primeşte din sistemul de captare şi tratare. În acest moment, producţia este oprită la sursă, motiv pentru care nu există apă de transportat către consumatori. Blocajele ţin exclusiv de instituţiile care administrează barajul Paltinu, captarea şi Staţia de Tratare Voila. Ploile din ultimele zile au generat un nivel ridicat de aluviuni, turbiditatea a depăşit limitele admise, iar instalaţiile au intrat în blocaj tehnic. Aceste condiţii fac imposibilă tratarea apei la parametrii ceruţi de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman”, informează, sâmbătă, Consiliul Judeţean Prahova.

Instituţia solicită „intervenţie rapidă şi coordonată din partea structurilor responsabile, pentru repornirea procesului de captare în cel mai scurt timp, chiar şi la un debit minim, astfel încât Staţia Voila să poată reintra în operare”.

Potrivit instituţiei, furnizorul de apă Hidro Prahova este pregătit să distribuie apa imediat ce producţia va fi reluată.

„Până atunci, responsabilitatea pentru remedierea situaţiei se află integral la nivelul instituţiilor care gestionează resursa de apă, barajul şi tratarea”, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Prahova.

