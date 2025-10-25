Ziua Pisicilor Negre, marți, la Muzeul „Antipa”. Târg de adopţii şi ateliere de poveşti

Evenimentul Ziua Pisicilor Negre la „Antipa”, ediţia a treia, va avea loc marţi, anunţă Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.



„Departe de a aduce ghinion, pisicile negre sunt simboluri ale eleganţei, inteligenţei şi devotamentului – iar în unele culturi, chiar ale norocului şi prosperităţii”, transmite instituţia muzeală.

Intrarea este gratuită în expunerea permanentă pentru toţi copiii şi adolescenţii cu vârsta de până la 18 ani, între orele 10:00 - 19:00.

Programul zilei include:

• 10:00 – 15:00 – Târg de adopţii organizat de Asociaţia TNR: veţi putea cunoaşte câteva dintre cele mai simpatice pisici negre, gata să îşi găsească o familie;

• 10:00 – 15:00 – Zona de colorat pisici vesele pe hârtie;

• 10:30 – 11:00 – Atelier de poveşti despre cele mai îndrăgite personaje feline, susţinut de specialiştii muzeului;

• 11:00 – 12:00 – Atelier interactiv cu voluntari TNR: o poveste cu şi despre empatie, comportament felin şi acceptare, urmată de activităţi creative şi o surpriză pentru cei mici;

• 13:00 – 13:30 – Mini conferinţă susţinută de dr. Alexandru Iftime despre fascinanta familie a felinelor, felinele sălbatice şi domestice, dar şi despre miturile legate de pisicile negre;

„Ştiaţi că în trecut, egiptenii venerau pisicile, iar în multe culturi, cele negre erau considerate aducătoare de noroc şi protecţie? La Antipa, ne propunem să readucem aceste poveşti pozitive în atenţie şi să dăm o şansă fiecărei pisici, indiferent de culoarea blănii sale”, spun reprezentanţii muzeului.

