Zona ecologică de la Mahmudia, în pericol: instanța permite transformarea în teren agricol. Ministrul Mediului caută soluții

diana buzoianu la o sedinta a guvernului
Diana Buzoianu. Foto: Facebook

Zona de reconstrucție ecologică de la Mahmudia, parte din Delta Dunării, riscă să fie transformată în teren agricol după o decizie definitivă a instanței. Localnicii sunt disperați, iar Ministerul Mediului analizează urgent opțiunile pentru protejarea zonei, întrucât economia comunității depinde de ecosistemul refăcut natural.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat la Digi24 că situația este analizată pentru găsirea unei soluții de protecție.

„Am auzit de această situație. Încercăm să vedem care este posibilitatea de încadrare a acestei zone într-o arie protejată”, a spus ministrul. Ea a precizat că, în trecut, terenul fusese folosit pentru agricultură intensivă, astfel că „nu era strict protejată în niciun fel”.

Buzoianu a subliniat valoarea ecologică și economică a zonei, arătând că refacerea naturală a ecosistemului a schimbat viața comunității locale.

„Este un caz în care se arată că dacă natura este lăsată, ea își revine. Comunitatea de acolo face bani, e înflorită din punct de vedere economic pentru că acolo s-au făcut acele zone”, a afirmat ministrul.

Ea a adăugat că antreprenorii locali au explicat dependența lor economică de ecosistemul creat natural.

„Vorbesc cu foarte mulți antreprenori din zona respectivă care îmi spun că banii lor, toate investițiile locale, comunitatea lor depinde astăzi economic de acele canale care au fost create natural. Trebuie să gândim și un interes mai mare public”, a adăugat ea.

Localnicii spun că una dintre soluțiile posibile ar fi ca Guvernul să emită o hotărâre care să declare zona de interes public major, pentru a o proteja. Ministrul Mediului confirmă că orice variantă va implica compensarea agricultorilor.

„Oricare soluție va fi găsită pentru a proteja acea zonă, trebuie să înțelegem cu toții că vor trebui să fie date compensații”, a explicat Buzoianu. Ea a subliniat că există o hotărâre definitivă care le dă dreptul agricultorilor să folosească terenul, motiv pentru care orice decizie de protecție va necesita sprijin financiar pentru ei: „Avem o hotărâre definitivă care dă dreptul acelor agricultori să folosească acel teren. Deci este clar că orice măsură va fi găsită de protecție și de păstrare a acelei zone neatinse în acest fel va însemna automat și niște resurse date pentru compensații”, a mai spus Diana Buzoianu.

