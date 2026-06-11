Alertă copil dispărut: o fată de 13 ani din Sectorul 2 al Capitalei este căutată. A fost emis mesaj Ro-Alert

Autoritățile au emis joi seară un mesaj RO-Alert privind disparția unei fete de 13 ani din Sectorul 2 al Capitalei. Poliția face apel ca oricine are informații să sune la 112.

Potrivit informațiilor date publicității de Poliția Capitalei, este vorba despre Aurelia Petruța Feraru. Poliția a fost sesizată la ora 20:55 că ăn cursul zilei de joi, 11 iunie, în jurul orei 18:30, fata a plecat de la o adresă din Sectorul 2 și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,50 m, 43 kg, ochi căprui, păr lung negru.

Îmbracaminte: Fustă neagră lungă, tricou alb, adidași cu alb și negru.

Poliția face apel ca oricine are informații să sune la 112.

Editor : B.E.