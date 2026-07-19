Alertă de inundații: cod portocaliu şi cod galben pentru cursuri de apă din mai multe judeţe, până luni dimineaţă

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INGHA) a emis, duminică, avertizări cod portocaliu şi cod galben pentru râuri şi aflienţii acesora din mai multe judeţe, anunţând că sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale.

Avertizarea cod portocaliu hidrologică intră în vigoare duminică, 19 iulie, la ora 13:00 şi este valabilă până luni dimineaţă, la ora 09:00 pentru râurile din bazinele hidrografice:

Prahova – bazin amonte de staţia hidrologică de la Câmpina şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Câmpina – amonte de staţia hidrologică Prahova înjudeţul Prahova,

Putna – bazinul superior al râului, în judeţul Vrancea

Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Vrânceni în judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ şi Covasna

Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui în judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău.

Pe aceste cursuri de apă hidrologii prognozează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale.

Codul galben hidrologic a intrat în vigoare duminică, la ora 12:00 şi este valabil până luni la ora 12:00, hidrologii anunţând că, în urma precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Avertizarea este valabilă pentru râurile din bazinele hidrografice:

Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj,

Bârzava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Caraş Severin şi Timiş),

Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,

Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin),

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Caraş Severin şi Mehedinţi),

Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj),

Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj),

Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi),

Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş),

Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea),

Argeş – bazin superior

Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa),

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moreoeni – amonte S.H. Băleni,

Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova),

Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mjijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa),

Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova),

Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Vrancea şi Buzău),

Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea),

Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea),

Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea),

Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău),

Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ),

Suceava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava),

Siret – afluenţii mici aferenti sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi),

Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi),

Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).

Editor : B.E.