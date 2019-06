Alina Manolache (Digi24): „Îmi place în continuare să merg pe teren, să trăiesc la firul ierbii evenimentele politice”

De luni până vineri, de la 15:30, Alina Manolache prezintă la Digi24 noutățile zilei, în direct de la Palatul Parlamentului. Lumea politică a atras-o încă din facultate, când a făcut practică în redacția unui ziar pentru care scria scurte materiale despre partidele vremii. Apoi, cariera ei a migrat către televiziune și domeniul social. Politicul a rămas însă prima și marea ei pasiune. Cei șapte ani petrecuți la Digi24 au fost pentru Alina și șapte ani despre politica din România.

1. Lucrezi la Digi24 din primul an de emisie. Ce s-a schimbat la jurnalista Alina Manolache în acești șapte ani?

Nu prea multe, deşi se fac şapte ani în curând. Îmi place în continuare să merg pe teren, să trăiesc la firul ierbii evenimentele politice, să alerg şi să nu ştiu niciodată ce îmi aduce următoarea clipă. Nici nu am obosit, nici nu m-am blazat. În schimb, acum fac şi dezbateri politice şi pot să duc subiectele până la capăt: de la culesul lor de pe teren până la punerea lor în context.

2. Cum a fost prima transmisiune live?

Una pe care nu am s-o uit. Unul dintre foștii şefi de la primul job mi-a spus că nu o să fac niciodată live dacă nu renunţ la pletele hippie. Aşa că m-am tuns scurt, scurt, aproape periuţă. Le-a plăcut şi aşa am făcut primul live. Era jurnalul principal. Nu mai ţin minte subiectul, dar ţin minte emoţiile. A ieşit bine, nicio bâlbă.

3. Ce ai recomanda tinerilor care abordează jurnalismul politic?

Trebuie să fie bine informaţi, să citească presa în fiecare zi, ca să ştie contextul, backgroundul. Uneori, acesta face ştirea. Să fie neiertători cu greşelile politicienilor, indiferent de partid, dar modul în care îi taxează să fie decent. Demagogia nu e presă de calitate. Pot ascunde cele mai grele întrebări, în spatele unei atitudini calme şi politicoase.

4. Pentru ce ai renunța la presă?

Pentru nimic în lume. Şi dacă mi-aş îndeplini marele vis, adică să călătoresc, aş face jurnalism de călătorie.

5. Ce-ți ocupă timpul pe care nu ți-l ocupă televiziunea?

Filmez, scriu şi montez şi în timpul liber. Tocmai mi-am făcut şi propriul site de reportaj video şi e muncă multă, nu glumă. Mai şi dansam în trecut, dar în ultima vreme, job-ul îmi ocupă tot timpul. Şi nu-mi pare rău.