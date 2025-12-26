Live TV

Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite ale Americii și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională

Data publicării:
Steaguri România și SUA
Foto: Profimedia

„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide”, arată Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, într-o postare prin care subliniază că SUA și România „au lucrat cot la cot” în anul 2025 pentru „a întări securitatea regională” și „a consolida poziția NATO pe flancul estic”.

„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie. În 2025, Statele Unite🇺🇸 și România🇷🇴 au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic”, potrivit postării Ambasadei SUA la București, publicată pe contul oficial de Facebook.

Diplomații americani amintesc mai multe evenimente care au avut loc în 2025:

  • Summitul NATO, „unde aliații au aprobat propunerea președintelui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”;
  • Exercițiul Saber Guardian 25, „care a sporit interoperabilitatea și coordonarea operațională între forțele participante”;
  • Participarea Forțelor Aeriene ale SUA la Bucharesst International Air Show, „consolidând cooperarea în domeniul apărării aeriene”;
  • Exercițiul Sea Breeze 2025, „care susține securitatea Mării Negre împreună cu partenerii regionali”;

„Aceste acțiuni reprezintă doar o parte din eforturile depuse în 2025 pentru a întări securitatea transatlantică și pentru a asigura că Statele Unite și aliații săi rămân pregătiți, capabili și hotărâți să apere interesele comune”, potrivit postării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
3
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
castelul corvinilor
5
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
theodor paleologu
Teodor Paleologu, despre nostalgia unor români pentru comunism: „Lucrurile funcționează după manualul KGB-ului de dezinformare”
CSAT
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob. Detalii din raportul CSAT
familie în jurul bradului de Crăciun
Masa tradiţională de Sărbători, bradul şi câteva cadouri: Cât costă un Crăciun românesc, „fără extravaganțe”
Tancuri LNG Barcelona
Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Ce se întâmplă în România din 2026
Dominic Fritz
Dominic Fritz a devenit cetăţean român. „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această ţară”
Recomandările redacţiei
APTOPIX Vance
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru...
masini la coada
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini...
sistem rus
„Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu...
Ultimele știri
Nigeria a furnizat informaţii secretizate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva grupării Stat Islamic: „Am discutat de două ori”
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO
Piața muncii din Germania stagnează: șansele șomerilor de a-și găsi un loc de muncă au ajuns la un minim istoric
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în...
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Când ai voie să speli haine după Crăciun, potrivit tradiției. Ce spun preoții
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Ioan Varga ”a erupt”, după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: ”Lipsit de creier”. Anunț...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...