Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite ale Americii și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională

„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide”, arată Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, într-o postare prin care subliniază că SUA și România „au lucrat cot la cot” în anul 2025 pentru „a întări securitatea regională” și „a consolida poziția NATO pe flancul estic”.

„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie. În 2025, Statele Unite🇺🇸 și România🇷🇴 au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic”, potrivit postării Ambasadei SUA la București, publicată pe contul oficial de Facebook.

Diplomații americani amintesc mai multe evenimente care au avut loc în 2025:

Summitul NATO, „unde aliații au aprobat propunerea președintelui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”;

Exercițiul Saber Guardian 25, „care a sporit interoperabilitatea și coordonarea operațională între forțele participante”;

Participarea Forțelor Aeriene ale SUA la Bucharesst International Air Show, „consolidând cooperarea în domeniul apărării aeriene”;

Exercițiul Sea Breeze 2025, „care susține securitatea Mării Negre împreună cu partenerii regionali”;

„Aceste acțiuni reprezintă doar o parte din eforturile depuse în 2025 pentru a întări securitatea transatlantică și pentru a asigura că Statele Unite și aliații săi rămân pregătiți, capabili și hotărâți să apere interesele comune”, potrivit postării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.G.