Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii

Garda de Mediu a descoperit o activitate ilegală de colectare a deșeurilor din construcții în București, în urma unei sesizări telefonice, în cadrul unor verificări care au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat o amendă de 60.000 de lei și au dispus oprirea activității până la intrarea în legalitate.

„O sesizare telefonică a dus la oprirea unei activităţi ilegale de colectare a deşeurilor din construcţii, pe Splaiul Unirii, în Bucureşti. Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au verificat, în data de 26 mai 2026, amplasamentul situat pe Splaiul Unirii nr. 865W, unde au descoperit că o societate colecta deşeuri provenite din construcţii şi demolări fără să deţină documentele necesare din punct de vedere al protecţiei mediului”, a transmis Garda de Mediu, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru neregulile constatate, „operatorul economic a fost sancţionat cu 60.000 de lei, iar comisarii au dispus oprirea activităţii până la intrarea în legalitate”.

De asemenea, societatea este obligată să elimine deșeurile depozitate pe amplasament și să aducă terenul la starea conformă cu normele de protecție a mediului.

Editor : Ana Petrescu