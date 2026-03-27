Angajații de la Liberty Galați și Damen Mangalia își vor primi salariile restante de la Fondul de Garantare, potrivit lui Irineu Darău

Irineu Darau
Irineu Darău. Foto: Facebook/ Irineu Darău

Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţă că Guvernul a adoptat două acte importante care permit statului să plătească salariile în companii aflate în dificultate, astfel că „mai e doar un pas” pentru ca din Fondul de Garantare să îşi poată primi salarii miile de oameni aflaţi în situaţii disperate, în principal la Liberty Galaţi şi la Damen Mangalia.

Ministru Economiei, Irineu Darău, anunţă că Guvernul a adoptat două acte importante care permit statului să plătească salariile în companii aflate în dificultate: normele metodologice ale Ministerului Muncii şi Hotărârea de Guvern care stabileşte criteriile clare pentru acordarea sprijinului.

„Deci mecanismul devine în sfârşit aplicabil şi doar acum vom putea defini companii concrete care să beneficieze de această soluţie”, a afirmat ministrul Economiei, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, „mai e doar un pas pentru ca din Fondul de Garantare să îşi poată primi salarii miile de oameni aflaţi în situaţii disperate, în principal la Liberty Galaţi şi la Damen Mangalia”.

„În prima şedinţă de Guvern vom propune hotărârile care vizează direct companiile şi situaţiile cele mai urgente. Facem toate diligenţele pentru a nu pierde nicio zi până la atingerea rezultatului”, anunţă ministrul.

Darău explică faptul că, atunci când o companie mare intră în dificultate, efectele nu se opresc la cifre, ci ajung rapid la oameni: salarii întârziate, incertitudine şi riscul de a pierde locuri de muncă.

„Concret, statul poate interveni mai devreme, nu doar când o companie ajunge în blocaj, şi poate susţine plata salariilor pentru o perioadă limitată, astfel încât oamenii să nu plece, iar activitatea să nu fie oprită. Miza principală este să nu pierdem locuri de muncă şi competenţe care nu se mai pot recupera”, a mai precizat Darău.

Ministrul explică faptul că sprijinul merge către oameni, nu către acţionari, se acordă pe baza unor criterii clare şi foloseşte un fond deja existent.

