ANSVSA a transmis către CE Planul de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine: 1,3 milioane de vaccinuri gratuite

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că a transmis, vineri, Planul de Acţiune transmis Comisiei Europene Planul de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine, iar printre măsurile propuse se află şi administrarea diferenţiată a 1,3 milioane de vaccinuri gratuite. Dintre acestea, 1 milion de doze vor fi folosite pentru imunizarea împotriva Variolei Ovine şi Caprine (VOC), iar restul pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR).

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis oficial astăzi, către Comisia Europeană, Planul de Acţiune pentru reluarea în siguranţă a exporturilor de rumegătoare mici. Alături de instrucţiuni metodologice şi norme de biosecuritate, planul prevede administrarea diferenţiată a vaccinurilor obţinute cu titlu gratuit de la Comisia Europeană, în schemă completă în zonele de risc şi exclusiv pentru Variola Ovină şi Caprină în restul ţării, astfel încât exportul de carcase şi produse din lapte nu va fi afectat”, arată ANSVSA, vineri, într-un comunicat de presă.

Planul de Acţiune, inclusiv strategia de vaccinare, a fost elaborat şi cu sprijinul medicilor epidemiologi experţi în domeniu şi cu consultarea structurilor asociative de crescători.

Administrare diferențiată

„Trebuie să fie foarte clar: propunem administrarea diferenţiată a vaccinurilor pe care le putem obţine gratuit de la Comisia Europeană, astfel încât să deblocăm exporturile şi să protejăm producătorii de orice fel de interdicţie la export de carcase sau produse din lapte. De aceea experţii noştri au investit enorm de multă muncă pentru trasarea zonelor de risc. În Dobrogea vom administra schema completă de vaccin, iar în restul ţării ne vom limita la vaccinarea împotriva variolei. Precizăm că în ultimele săptămâni nu avem nici un focar nou de PMR”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Instituţia precizează că planul naţional a fost consolidat în urma vizitei de lucru din 4 septembrie la sediul Comisiei Europene. La discuţii au participat viceprim-ministrul şi ministrul interimar al agriculturii şi dezvoltării rurale, Tánczos Barna şi preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

În cadrul acestei întâlniri, reprezentanţii României au purtat discuţii şi negocieri tehnice extinse cu oficialii Direcţiei Generale Sănătate şi Siguranţă Alimentară (DG SANTE). În baza amendamentelor aduse planului intermediar în urma acestor consultări, noul document reglementează condiţiile stricte de control, regionalizare şi trasabilitate.

„Pentru implementarea imediată a măsurilor, ANSVSA a obţinut din partea Comisiei Europene, cu titlu gratuit, un contingent de 1.300.000 de doze de vaccin. Dintre acestea, 1.000.000 de doze vor fi utilizate pentru imunizarea împotriva Variolei Ovine şi Caprine (VOC), iar 300.000 de doze vor fi alocate combaterii Pestei Micilor Rumegătoare (PMR)”, arată conducerea ANSVSA.

Strategia de vaccinare

Strategia de vaccinare prevede o abordare diferenţiată a teritoriului naţional, în funcţie de analiza de risc. Astfel, în judeţele Tulcea şi Constanţa se va aplica o schemă completă de imunizare prin vaccinare duală (PMR şi VOC). Din această zonă se va permite exclusiv exportul de animale vii şi carcase, cu condiţia ca ţările terţe de destinaţie să accepte importul de pe teritorii unde se practică vaccinarea. În restul teritoriului naţional, vaccinarea se va efectua exclusiv împotriva VOC. Această delimitare va permite reluarea exporturilor de animale vii, carcase de ovine şi caprine, laptele pasteurizat şi produsele lactate procesate termic, atât în statele membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţări terţe, în baza certificatelor agreate.

În paralel, ANSVSA a finalizat cu succes negocierile bilaterale cu autorităţile veterinare din Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit şi Libia, fiind deja agreate şi aprobate noile modele de certificate sanitare veterinare pentru export. Ca o reconfirmare a acestor parteneriate economice, o delegaţie oficială din Libia va efectua o vizită de lucru în România în cursul lunii octombrie pentru a definitiva detaliile logistice ale exporturilor de ovine, susţine conducerea ANSVSA.

„Preşedintele ANSVSA va continua acţiunile începute prin vizita din 4 septembrie de la Comisia Europeană şi prin transmiterea oficială a planului din cursul zilei de astăzi, urmând ca, în perioada 14-17 septembrie, să participe la Reuniunea Şefilor Serviciilor Veterinare (CVO) din Kilkenny, Irlanda, unde intenţionează să supună discuţiei acest Plan de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine”, se menţionează în document.

ANSVSA atrage atenţia că perspectiva devansării datei de reluare a exporturilor naţionale de ovine şi caprine va fi posibilă, în condiţiile în care toţi factorii implicaţi – de la autorităţi şi medici veterinari până la asociaţiile de crescători – respectă cu stricteţe monitorizarea riguroasă şi calendarul de vaccinare din planul de acţiune.

”Putem ieşi din această situaţie epidemiologică şi am încredere că vom relua exporturile în curând, poate chiar înainte de termenele estimate iniţial. Avem însă nevoie de un efort cu adevărat naţional, coordonat şi onest. La finalul acestei crize putem ieşi mai uniţi şi mai pregătiţi”, a afirmat Alexandru Bociu.

Editor : Sebastian Eduard