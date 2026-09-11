Live TV

ANSVSA a transmis către CE Planul de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine: 1,3 milioane de vaccinuri gratuite

Data publicării:
Transport de ovine
Sursa foto: GettyImage
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Administrare diferențiată Strategia de vaccinare

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că a transmis, vineri, Planul de Acţiune transmis Comisiei Europene Planul de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine, iar printre măsurile propuse se află şi administrarea diferenţiată a 1,3 milioane de vaccinuri gratuite. Dintre acestea, 1 milion de doze vor fi folosite pentru imunizarea împotriva Variolei Ovine şi Caprine (VOC), iar restul pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR).

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis oficial astăzi, către Comisia Europeană, Planul de Acţiune pentru reluarea în siguranţă a exporturilor de rumegătoare mici. Alături de instrucţiuni metodologice şi norme de biosecuritate, planul prevede administrarea diferenţiată a vaccinurilor obţinute cu titlu gratuit de la Comisia Europeană, în schemă completă în zonele de risc şi exclusiv pentru Variola Ovină şi Caprină în restul ţării, astfel încât exportul de carcase şi produse din lapte nu va fi afectat”, arată ANSVSA, vineri, într-un comunicat de presă.

Planul de Acţiune, inclusiv strategia de vaccinare, a fost elaborat şi cu sprijinul medicilor epidemiologi experţi în domeniu şi cu consultarea structurilor asociative de crescători.

Administrare diferențiată

„Trebuie să fie foarte clar: propunem administrarea diferenţiată a vaccinurilor pe care le putem obţine gratuit de la Comisia Europeană, astfel încât să deblocăm exporturile şi să protejăm producătorii de orice fel de interdicţie la export de carcase sau produse din lapte. De aceea experţii noştri au investit enorm de multă muncă pentru trasarea zonelor de risc. În Dobrogea vom administra schema completă de vaccin, iar în restul ţării ne vom limita la vaccinarea împotriva variolei. Precizăm că în ultimele săptămâni nu avem nici un focar nou de PMR”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Instituţia precizează că planul naţional a fost consolidat  în urma vizitei de lucru din 4 septembrie la sediul Comisiei Europene. La discuţii au participat viceprim-ministrul şi ministrul interimar al agriculturii şi dezvoltării rurale, Tánczos Barna şi preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

În cadrul acestei întâlniri, reprezentanţii României au purtat discuţii şi negocieri tehnice extinse cu oficialii Direcţiei Generale Sănătate şi Siguranţă Alimentară (DG SANTE). În baza amendamentelor aduse planului intermediar în urma acestor consultări, noul document reglementează condiţiile stricte de control, regionalizare şi trasabilitate.

„Pentru implementarea imediată a măsurilor, ANSVSA a obţinut din partea Comisiei Europene, cu titlu gratuit, un contingent de 1.300.000 de doze de vaccin. Dintre acestea, 1.000.000 de doze vor fi utilizate pentru imunizarea împotriva Variolei Ovine şi Caprine (VOC), iar 300.000 de doze vor fi alocate combaterii Pestei Micilor Rumegătoare (PMR)”, arată conducerea ANSVSA.

Strategia de vaccinare

Strategia de vaccinare prevede o abordare diferenţiată a teritoriului naţional, în funcţie de analiza de risc. Astfel, în judeţele Tulcea şi Constanţa se va aplica o schemă completă de imunizare prin vaccinare duală (PMR şi VOC). Din această zonă se va permite exclusiv exportul de animale vii şi carcase, cu condiţia ca ţările terţe de destinaţie să accepte importul de pe teritorii unde se practică vaccinarea. În restul teritoriului naţional, vaccinarea se va efectua exclusiv împotriva VOC. Această delimitare va permite reluarea exporturilor de animale vii, carcase de ovine şi caprine, laptele pasteurizat şi produsele lactate procesate termic, atât în statele membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţări terţe, în baza certificatelor agreate.

În paralel, ANSVSA a finalizat cu succes negocierile bilaterale cu autorităţile veterinare din Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit şi Libia, fiind deja agreate şi aprobate noile modele de certificate sanitare veterinare pentru export. Ca o reconfirmare a acestor parteneriate economice, o delegaţie oficială din Libia va efectua o vizită de lucru în România în cursul lunii octombrie pentru a definitiva detaliile logistice ale exporturilor de ovine, susţine conducerea ANSVSA.

„Preşedintele ANSVSA va continua acţiunile începute prin vizita din 4 septembrie de la Comisia Europeană şi prin transmiterea oficială a planului din cursul zilei de astăzi, urmând ca, în perioada 14-17 septembrie, să participe la Reuniunea Şefilor Serviciilor Veterinare (CVO) din Kilkenny, Irlanda, unde intenţionează să supună discuţiei acest Plan de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine”, se menţionează în document.

ANSVSA atrage atenţia că perspectiva devansării datei de reluare a exporturilor naţionale de ovine şi caprine va fi posibilă, în condiţiile în care toţi factorii implicaţi – de la autorităţi şi medici veterinari până la asociaţiile de crescători – respectă cu stricteţe monitorizarea riguroasă şi calendarul de vaccinare din planul de acţiune.

”Putem ieşi din această situaţie epidemiologică şi am încredere că vom relua exporturile în curând, poate chiar înainte de termenele estimate iniţial. Avem însă nevoie de un efort cu adevărat naţional, coordonat şi onest. La finalul acestei crize putem ieşi mai uniţi şi mai pregătiţi”, a afirmat Alexandru Bociu.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
2
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
Ponta
3
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
Câte zile de concediu primesc angajații. Foto Getty Images
4
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea...
parlament
5
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
Digi Sport
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
investigatii scoala
Ce trebuie să verifice pediatrul odată cu intrarea în colectivitate a copiilor. „Investigaţiile de rutină pot preveni boli grave”
smartphone și laptop cu fake news pe ecran
Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale. Mesajul ANSVSA pentru consumatori
Alertă într-un hotel din Constanța, după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău.
Hotel din Saturn, amendat cu 100.000 de lei după ce 58 de turiști au acuzat stări de rău. ANSVSA a aplicat o nouă sancțiune
Donald Trump And Linda McMahon Attend Education Event At White House - 24 Aug 2026
Donald Trump reaprinde controversa: vaccinuri, autism și școlile americane în „alertă” pe tema genului
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Șeful ANSVSA, după controlul privind focarul de variolă ovină din Brăila: „Efectiv este un hub al samsarilor”. Conducerea DSVSA, demisă
Recomandările redacţiei
drone rusești Geran
Rușii au drone noi, mai rapide și greu de doborât. Comandor (r)...
20260421_N_Ionita
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
Sorin Grindeanu: Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul...
raed arafat la parchetul militar
Raed Arafat, inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter...
Ultimele știri
Nicuşor Dan participă la Summitul European pentru Regiunea Arctică. Friedrich Merz și Donald Tusk vor fi și ei prezenți în Finlanda
PMB: Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozie a fost finalizată. Când va fi dat ordinul de începere a lucrărilor
Construcția metroului M6 care leagă București de Aeroportul Otopeni avansează. Cum arată lucrările la prima secțiune din cei 14,2 km
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și noroc. Trei zodii intră într-o perioadă de abundență financiară până pe 20 septembrie
Cancan
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca...
Fanatik.ro
Gigi Becali mută biserica de la Techirghiol după scandalul cu Garda de Mediu: „Poate o aduc în Pipera”...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv după ce a fugit de la locul unui accident în 2025. Ce sentință a primit...
Adevărul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Țara care vrea să elimine definitiv statutul de „divorțat” din documentele oficiale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a reacționat Simona Halep, după ce Elena Rybakina a ajuns numărul 1 mondial
Pro FM
Delia, în costum de baie și cizme lângă piscina de acasă. Nonconformismul ei a stârnit reacții: "Ador tot ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pamela Anderson, într-o rochie cu spatele gol și crăpătură până la șold. A strălucit la New York, la 59 de ani
Adevarul
„Hristos n-a suferit atâtea!” Destinul tragic al lui Avram Iancu în ultimii ani ai vieții: „gol, flămând și...
Newsweek
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
Digi FM
În loc să-l aplaude la absolvire, colegii i-au aprins lumânări. Cosmin își luase licența în Medicină cu doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Câinele care a devenit erou în timpul atacurilor de la 11 septembrie. Și-a ghidat stăpânul orb de la etajul...
Film Now
Actorul care nu ar mai lucra niciodată cu Sharon Stone. De ce a refuzat să o sărute în ultimele scene din...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță