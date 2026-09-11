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Nava-şcoală Mircea revine la Constanța după o călătorie de 5 luni. Velierul a ajuns până în SUA şi a parcurs 14.000 de mile marine

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bricul mircea
Bricul „Mircea”. Foto: Facebook / Nava-școală „Mircea”
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Nava-şcoală Mircea se întoarce în Portul Militar Constanţa, săptămâna viitoare, după o călătorie până în Statele Unite ale Americii. Velierul a parcurs timp de cinci luni 14.000 de mile marine şi a făcut escale în 15 porturi.

„Nava-şcoală Mircea va reveni miercuri, 16 septembrie, în portul militar Constanţa, după cel de-al patrulea marş transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenţii militari din anul al II-lea de la Academia Navală «Mircea cel Bătrân» şi 19 studenţi străini de la academii navale din zece ţări partenere”, au transmis vineri reprezentanţii Forţelor Navale Române, citați de News.ro.

Bricul „Mircea”. Foto: Facebook / Nava-școală „Mircea”
Bricul „Mircea”. Foto: Facebook / Nava-școală „Mircea”
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Bricul „Mircea”. Foto: Facebook / Nava-școală „Mircea” | Poza 1 din 10
Bricul „Mircea”. Foto: Facebook / Nava-școală „Mircea”
Bricul Mircea. Foto: Profimedia | Poza 2 din 10
Bricul Mircea. Foto: Profimedia
Bricul Mircea. Foto: Profimedia | Poza 3 din 10
Bricul Mircea. Foto: Profimedia
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Bricul Mircea. Foto: Profimedia
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Bricul Mircea. Foto: Profimedia
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Bricul Mircea. Foto: Profimedia
Bricul Mircea. Foto: Profimedia | Poza 7 din 10
Bricul Mircea. Foto: Profimedia
Bricul Mircea. Foto: Profimedia | Poza 8 din 10
Bricul Mircea. Foto: Profimedia
Bricul Mircea. Foto: Profimedia | Poza 9 din 10
Bricul Mircea. Foto: Profimedia
Bricul Mircea. Foto: Profimedia | Poza 10 din 10
Bricul Mircea. Foto: Profimedia
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Ei au precizat că timp de cinci luni, velierul a participat la o serie de activităţi de instruire pe mare şi de reprezentare în porturile de escală.

„De asemenea, nava simbol a şcolii româneşti de marină a participat şi la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii”, se arată în comunicat.

De asemenea, în cele peste 150 de zile de marş, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine şi a executat escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia şi Turcia.

Nava-şcoală Mircea a plecat din portul Constanţa la data de 16 aprilie.

 

Editor : M.B.

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