Live TV

Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale. Mesajul ANSVSA pentru consumatori

Data publicării:
smartphone și laptop cu fake news pe ecran
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția atrage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate.

„Siguranța alimentară este monitorizată permanent, toate alertele reale de rechemare sau retragere a produselor de pe piață fiind publicate transparent pe site-ul instituției. Situația epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale”, se arată în comunicat.

Autoritatea le cere cetățenilor și reprezentanților mass-media să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile.

„Vă rugăm să verificați orice informație direct pe canalele noastre oficiale, care sunt actualizate în permanență: alerte și comunicate oficiale – www.ansvsa.ro, situația din teritoriu – site-urile DSVSA județene, noutăți în timp real – pagina oficială de Facebook ANSVSA. Vă mulțumim pentru responsabilitate și cooperare. Ajutați-ne să oprim dezinformarea prin distribuirea acestui mesaj”, a precizat conducerea Autorității.

Astfel, alertele sanitare veterinare privind produsele retrase sau rechemate pot fi consultate pe site-ul ANSVSA. Informațiile locale sunt publicate pe site-urile direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, iar noutățile sunt anunțate și pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
Screenshot 2026-06-30 102743
4
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
5
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
Digi Sport
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alertă într-un hotel din Constanța, după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău.
Hotel din Saturn, amendat cu 100.000 de lei după ce 58 de turiști au acuzat stări de rău. ANSVSA a aplicat o nouă sancțiune
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Șeful ANSVSA, după controlul privind focarul de variolă ovină din Brăila: „Efectiv este un hub al samsarilor”. Conducerea DSVSA, demisă
oi miel oaie variola
Focar de variolă la oi și capre în Brăila. Autoritățile au mobilizat 50 de experți pentru a limita răspândirea bolii
oi in tarc
Transport ilegal cu 50 de oi, oprit în Vaslui. Animalele au fost plasate sub sechestru, iar șoferul a fost amendat cu 20.000 de lei
Miei
Anchetă ANSVSA: Risc epidemiologic major, după transportul ilegal a 92 de miei. Până la sosirea inspectorilor, 41 dintre ei au dispărut
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier. PSD vrea...
vladimir putin (1)
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată...
Ședință CSAT
Ședință CSAT, astăzi de la ora 15:00. Care sunt temele de pe agenda...
daniel daianu - 6223495-Mediafax Foto-Silviu Matei
Un guvern cu puteri depline, necesar pentru rectificare și bugetul pe...
Ultimele știri
AUR e deschis negocierilor cu PSD pentru guvern, în anumite condiții. Piperea: Fără „șopârle” care s-au folosit în cazul Veștea
„E prea puternică”. Un înalt oficial ONU avertizează că inteligenţa artificială avansată reprezentă un risc existenţial pentru omenire
Volkswagen trece la producţia de armament. Soluția găsită de producătorul auto pentru a salva o uzină din Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce s-ar fi întors prințul Harry în Marea Britanie. Planul l-ar fi înfuriat pe prințul William: „Vrea...
Cancan
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Fanatik.ro
Reghecampf în locul lui Baciu la FCSB? Propus de liderul galeriei, Gigi Mustață, Reghe reacționează pentru...
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universităţii Craiova critică transferurile: „E o mare diferenţă faţă de anul trecut”
Adevărul
Dan Negru critică o tradiție din prima zi de școală: „Prima lecție e despre cum să asculți, să taci și să...
Playtech
Carmen Iohannis nu vrea să renunțe la învățământ. Soția fostului președinte nu a ieșit nici anul acesta la...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Ion M. Ioniță, la „Interviurile Adevărul”: Cine ar putea fi noul premier și ce s-ar întâmpla cu România dacă...
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”