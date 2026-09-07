Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale. Mesajul ANSVSA pentru consumatori

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția atrage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate.

„Siguranța alimentară este monitorizată permanent, toate alertele reale de rechemare sau retragere a produselor de pe piață fiind publicate transparent pe site-ul instituției. Situația epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale”, se arată în comunicat.

Autoritatea le cere cetățenilor și reprezentanților mass-media să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile.

„Vă rugăm să verificați orice informație direct pe canalele noastre oficiale, care sunt actualizate în permanență: alerte și comunicate oficiale – www.ansvsa.ro, situația din teritoriu – site-urile DSVSA județene, noutăți în timp real – pagina oficială de Facebook ANSVSA. Vă mulțumim pentru responsabilitate și cooperare. Ajutați-ne să oprim dezinformarea prin distribuirea acestui mesaj”, a precizat conducerea Autorității.

Astfel, alertele sanitare veterinare privind produsele retrase sau rechemate pot fi consultate pe site-ul ANSVSA. Informațiile locale sunt publicate pe site-urile direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, iar noutățile sunt anunțate și pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Editor : A.D.