Apele Române: „Alimentarea cu apă în Prahova a fost reluată. Restricții mai sunt doar în localitatea Aluniș”

Toate localitățile din județul Prahova au, în prezent, acces la apă potabilă, cu excepția localității Aluniș, unde furnizarea se face temporar cu restricții, potrivit unui comunicat de presă, transmis de Administrația Națională „Apele Române”. Potrivit instituției, situația ar putea fi remediată complet în cursul zilei de vineri, 19 decembrie, după finalizarea analizelor de laborator privind potabilitatea apei.

Reluarea alimentării cu apă pentru celelalte localități din județ a început în data de 14 decembrie, în urma rezultatelor analizelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova.

Apă brută asigurată pentru întregul sistem județean

Administrația Națională „Apele Române” a transmis că, încă de la începutul lunii decembrie, asigură necesarul de apă brută pentru sistemul de alimentare din Prahova prin conducta CHEMP3 ELSID, către coada lacului de acumulare Voila, aflat în administrarea Exploatării Sistemului Zonal Prahova.

Potrivit comunicatului de presă, „apa este direcționată către stația de tratare de la Voila și introdusă în fluxul tehnologic în condiții controlate. Pentru susținerea funcționării optime a sistemului, debitul evacuat a fost crescut la 4 metri cubi pe secundă. Parametrii de calitate, în special turbiditatea, sunt monitorizați permanent de specialiștii din teren”.

Nivelul apei din lacul Paltinu permite intervenții în siguranță

În ceea ce privește situația hidrologică, nivelul apei din lacul de acumulare Paltinu era, în dimineața de 18 decembrie, de 631,65 metri deasupra nivelului Mării Negre, un nivel care permite desfășurarea în siguranță a intervențiilor tehnice și menținerea alimentării cu apă pentru populație, au transmis reprezentanții instituției.

„Rezervele existente în acumulare sunt suficiente, iar intervențiile se desfășoară fără riscul întreruperii furnizării apei”, se mai arată în comunicat.

Operațiuni controlate la Barajul Paltinu

În această perioadă au fost efectuate proceduri tehnice controlate pentru deblocarea și repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la Barajul Paltinu, operațiuni considerate esențiale pentru stabilitatea sistemului pe termen mediu și lung.

Potrivit comunicatului:

-lucrările au fost realizate exclusiv pe timpul nopții, când consumul de apă este redus;

-intervențiile au fost etapizate și monitorizate continuu;

-apa livrată populației nu a fost afectată.

Apa cu valori ridicate de turbiditate a fost evacuată controlat, fără a intra în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Gestionarea situației se face în cadrul unui comandament județean constituit la nivelul Consiliului Județean Prahova și al Instituției Prefectului, cu participarea tuturor instituțiilor responsabile, printre care Apele Române, Hidroelectrica, Hidro Prahova și ISU Prahova.

Editor : A.D.