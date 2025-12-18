Live TV

Apele Române: „Alimentarea cu apă în Prahova a fost reluată. Restricții mai sunt doar în localitatea Aluniș”

Data publicării:
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Din articol
Apă brută asigurată pentru întregul sistem județean Nivelul apei din lacul Paltinu permite intervenții în siguranță

Toate localitățile din județul Prahova au, în prezent, acces la apă potabilă, cu excepția localității Aluniș, unde furnizarea se face temporar cu restricții, potrivit unui comunicat de presă, transmis de Administrația Națională „Apele Române”. Potrivit instituției, situația ar putea fi remediată complet în cursul zilei de vineri, 19 decembrie, după finalizarea analizelor de laborator privind potabilitatea apei.

Reluarea alimentării cu apă pentru celelalte localități din județ a început în data de 14 decembrie, în urma rezultatelor analizelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Apă brută asigurată pentru întregul sistem județean

Administrația Națională „Apele Române” a transmis că, încă de la începutul lunii decembrie, asigură necesarul de apă brută pentru sistemul de alimentare din Prahova prin conducta CHEMP3 ELSID, către coada lacului de acumulare Voila, aflat în administrarea Exploatării Sistemului Zonal Prahova.

Potrivit comunicatului de presă, „apa este direcționată către stația de tratare de la Voila și introdusă în fluxul tehnologic în condiții controlate. Pentru susținerea funcționării optime a sistemului, debitul evacuat a fost crescut la 4 metri cubi pe secundă. Parametrii de calitate, în special turbiditatea, sunt monitorizați permanent de specialiștii din teren”.

Nivelul apei din lacul Paltinu permite intervenții în siguranță

În ceea ce privește situația hidrologică, nivelul apei din lacul de acumulare Paltinu era, în dimineața de 18 decembrie, de 631,65 metri deasupra nivelului Mării Negre, un nivel care permite desfășurarea în siguranță a intervențiilor tehnice și menținerea alimentării cu apă pentru populație, au transmis reprezentanții instituției.

„Rezervele existente în acumulare sunt suficiente, iar intervențiile se desfășoară fără riscul întreruperii furnizării apei”, se mai arată în comunicat. 

Operațiuni controlate la Barajul Paltinu

În această perioadă au fost efectuate proceduri tehnice controlate pentru deblocarea și repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la Barajul Paltinu, operațiuni considerate esențiale pentru stabilitatea sistemului pe termen mediu și lung.

Potrivit comunicatului:

-lucrările au fost realizate exclusiv pe timpul nopții, când consumul de apă este redus;

-intervențiile au fost etapizate și monitorizate continuu;

-apa livrată populației nu a fost afectată.

Apa cu valori ridicate de turbiditate a fost evacuată controlat, fără a intra în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Gestionarea situației se face în cadrul unui comandament județean constituit la nivelul Consiliului Județean Prahova și al Instituției Prefectului, cu participarea tuturor instituțiilor responsabile, printre care Apele Române, Hidroelectrica, Hidro Prahova și ISU Prahova.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Foto: Getty Images
3
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
4
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
5
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia Rusiei”
Digi Sport
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia Rusiei”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barajul vidraru
Apele Române: Nu există nicio obligaţie europeană de demolare a vreunui baraj din România
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
După criza de la Paltinu, alte localități din Prahova pot folosi acum apa pentru consum. Unde mai este valabilă restricția
barajul paltinu seaca
Criza apei din Prahova continuă: în trei comune apa rămâne nepotabilă
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
DSP a ridicat restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi din Prahova, afectate de criza de la Paltinu
Recomandările redacţiei
Belgium Europe Summit
Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Proteste violente: 10.000...
Cotton harvest from field
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA...
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
marius calota
Primele declarații ale presupusului iubit al Rodicăi Stănoiu: „Nu s-a...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București în locul lui Hubert Thuma
De ce a fost condamnat rapperul Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare. Cum au motivat judecătorii constănțeni decizia
Șeful spionajului lui Putin atacă UE în plin proces de pace: „Victoria luminii lumii ruse asupra întunericului neonazismului european”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
PSD și PNL, ținuți în șah de USR pe moțiunile AUR. Acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu: „Este...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Răsturnare de situaţie în cazul Rodicăi Stănoiu! Iubitul nu este iubit, ce scrie în testament schimbă tot...
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de...
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...