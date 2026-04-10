Video Arme ilegale, muniție și peste 200 de trofee, descoperite după 29 de percheziții în Arad. Patru bărbați au fost reținuți

Patru bărbați din județul Arad au fost reținuți într-un dosar privind infracțiuni la regimul armelor, după ce polițiștii au descoperit arme deținute ilegal, muniție și sute de trofee, în urma a 29 de percheziții domiciliare, potrivit Inspectoratului de Polițe Județean.

Acțiunea a avut loc la data de 9 aprilie, când polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, au pus în executare mandatele de percheziție în mai multe locații din județ. 

Descinderile au vizat locuințele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracțiuni la regimul armelor și munițiilor.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit 10 arme, dintre care 6 deținute ilegal, 475 de cartușe de diferite calibre, de asemenea deținute fără drept, precum și peste 200 de trofee.

Totodată, au fost ridicate un amortizor, peste 450 de kilograme de carne susceptibilă a proveni din vânat, 7 capcane, o setcă, 173 de articole pirotehnice și aproximativ 12.000 de fire de țigarete nemarcate fiscal.

Potrivit anchetatorilor, bunurile descoperite indică posibile activități ilegale de braconaj și nerespectarea regimului armelor.

În baza probatoriului administrat, patru bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 53 de ani, din localitățile Corbești, Pârnești, Roșia Nouă și municipiul Arad, au fost reținuți, urmând ca cercetările să continue sub supravegherea procurorului de caz.

