12 oferte pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret. Pistol: „Interes masiv pentru acest drum strategic”

Data publicării:
drum expres
Foto: Cristian Pistol/ Facebook

12 oferte au fost depuse pentru construcţia primelor două loturi din Drumul Expres Suceava - Siret, a anunţat șeful CNAIR, Cristian Pistol. Este vorba despre asocieri de constructori din România, Bulgaria şi Ucraina.

„Interes masiv pentru Drumul Expres Suceava - Siret: 12 oferte depuse pentru primele două loturi (43,05 km)! Astăzi, la termenul limită, am înregistrat o participare remarcabilă la licitaţia pentru proiectarea şi execuţia primelor secţiuni ale acestui drum de mare viteză, strategic pentru România şi pentru Flancul Estic al Europei. Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria şi Ucraina au depus oferte, confirmând încrederea pieţei în acest proiect finanţat prin instrumente europene de securitate”, a scris Pistol pe Facebook.

Pentru lotul 1 Suceava - Dărmăneşti, în lungime de 18,6 kilometri şi cu o valoare estimată de 2,30 miliarde lei (fără TVA), ofertanţii sunt: Asocierea Concelex (lider) - X-Way Infrastructure - Dimex 2000 Company - Road Soil - Operational Broker (România), Asocierea Construcţii Erbaşu (lider) - Conest - Eky-Sam (România), Asocierea Danlin XXL (lider) - Intertranscom Impex - Evropeiski Patishta (România - Bulgaria), Asocierea Frasinul (lider) - Tancrad - Străzi Concept - Coni (România), Asocierea Mis Grup (lider) - Ness Proiect Europe - Drumserv - AD Astra IPP - Avtomagistrali EAD - Infra Expert (România - Bulgaria), Asocierea Far Foundation (lider) - Automagistral Pivden - Lincor Trans (România - Ucraina).

Pentru lotul 2 Dărmăneşti - Bălcăuţi, de 24,45 km şi o valoare estimată de 1,88 miliarde lei (fără TVA), au venit oferte de la Asocierea Concelex (lider) - X-Way Infrastructure - Dimex 2000 Company - Road Soil - Operational Broker (România), Asocierea Construcţii Erbaşu (lider) - Conest - Eky-Sam (România), Asocierea Drum Asfalt (lider) - Selina - Citadina 98 (România),

Asocierea Mis Grup (lider) - Ness Proiect Europe - Drumserv - AD Astra IPP - Avtomagistrali EAD - Infra Expert (România - Bulgaria), Asocierea Retter Projectmanagement - Group of Companies Autostrada (România - Ucraina) şi Asocierea Far Foundation (lider) - Automagistral Pivden - Lincor Trans (România - Ucraina).

Pe lângă cele patru noduri rutiere (Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuţi, Siret Sud), CNAIR va construi 57 de lucrări de artă (poduri, pasaje şi viaducte).

Proiectul include parcare şi spaţii de servicii dotate cu 36 de staţii de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice, potrivit Agerpres.

„Ambele contracte respectă Regulamentul #UE nr. 1106/2025, asigurând o utilitate duală (civilă şi militară). Consolidăm industria europeană de apărare şi modernizăm infrastructura Moldovei de Nord într-un ritm accelerat. Urmează etapa de evaluare a ofertelor pentru a desemna cât mai rapid câştigătorii”, a adăugat şeful CNAIR.

