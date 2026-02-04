Live TV

România are cei mai mulți urși din Europa, de trei ori mai mulți decât ar trebui. Ce soluție propun asociațiile care îi protejează

urs in padure
România are cel mai mare număr de urși bruni din Europa. Credit foto: Guliver/Getty Images

Sărbătorit în calendare pe data de 2 februarie, nu și în localitățile de munte însă, ursul brun a împărțit țara în două tabere: cei care îl apără cu orice preț și cei care se tem că oricând le va ataca gospodăriile. În timp ce numărul urșilor crește alarmant, autoritățile dau din colț în colț, pentru că nu au soluții concrete să limiteze astfel de incidente. România are, de altfel, cel mai mare număr de urși bruni din Europa - de trei ori mai mare decât pot pădurile rămase să suporte. Tocmai de aceea, asociațiile care îi protejează spun că o soluție ar putea fi castrarea. 

„Populația de urs brun din România este în continuă creștere. Potrivit celui mai recent studiu, în țara noastră sunt între 10.000 și 12.000 de exemplare de urs, iar anul trecut au avut loc aproape 900 de intervenții pentru alungarea, relocarea și extragerea prin eutanasiere a urșilor”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Majoritatea intervențiilor au loc în localitățile de la poalele munților, unde urșii coboară în căutare de hrană.

„Dacă mergem pe munte, luăm sprayul. Să zicem că n-aș merge noaptea pe la marginea pădurii. Sunt cam mulți”, spune o turistă.

Anul trecut, ministerul Mediului a anunțat o serie de masuri, care să limiteze pericolul.

„Mai întâi să fie alungat ursul respectiv, apoi să fie relocat și, în cele din urmă abia, să se facă intervenție. Am crescut amenzile foarte mult și pentru prima dată, de fapt, am și reglementat prin legislație amenda pentru hrănirea urșilor și amenda este de 30.000 de lei, plus garduri electrice care să protejeze comunitățile împotriva urșilor”, a declarat, pentru Digi24, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Experții spun că țara noastră are de trei ori mai multi urși, față de cât ar putea suporta suprafața împădurită. A fost demarată și construcția primului centru de reabilitare de pe Valea Timișului, în județul Brașov.

„Este un complex pentru creșterea, îngrijirea și reabilitarea ursului brun pe 61,18 ha, 6 compartimente și va putea găzdui 70 de exemplare, de la pui până la urși maturi. Puii, cu intenția de a-i elibera ulterior”, explică Mihai Zup, responsabil proiect în cadrul Regiei Pădurilor Kronstadt.

Până la finalizarea centrului, singurele soluții rămân Sanctuarul de la Zărnești și orfelinatul de la Bălan, care aparțin unor asociații.

„Eu nu cred că avem niciun motiv să sărbătorim, din păcate, sau să sărbătorim ce? Ursoaicele împușcate și puii care au rămas orfani?! Problema trebuie rezolvată în amonte, adică prevenție, să nu se ajungă în situația asta, pentru că se pot și castra urșii”, spune Cristina Lapis, președintele Asociației Milioane de Prieteni.

Ursul brun este o specie protejată în România, iar din 2016 a foat interzisă pentru vânătoarea de trofee.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

