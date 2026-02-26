Live TV

Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un edil PSD a spus că este „rețeta” pentru a fenta tăierile de posturi

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
rares hopinca in studioul digi24
Rareș Hopincă. Foto: Captură video Digi24
Primăria Sectorului 2 vrea să-și facă propria companie pentru lucrări de infrastructură, potrivit unui proiect discutat în ședința Consiliului Local. Un primar PSD avertizase anterior că aceasta poate fi rețeta pentru a fenta tăierile de posturi din primării. „Doar muți oameni dintr-o parte în alta”, a declarat Ionuț Pucheanu. Contactat de Digi24.ro, Rareș Hopincă, primarul sectorului,  admite că angajați din primărie ar putea fi mutați în noua structură. 

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 2, joi, se află un proiect care prevede „înființarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură”. Cu alte cuvinte, o companie municipală care să se ocupe de asfaltare, locuri de parcare, dar și alte probleme de infrastructură. 

„Prin înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni, sub tutela Consiliului local al Sectorului 2, se creează premisele dezvoltării unei entităţi care să poată răspunde mai rapid şi mai eficient solicitărilor comunităţii Sectorului 2, sporind gradul de confort al cetăţenilor. Alături de lucrările şi intervenţiile de infrastructură pe raza Sectorului 2, noua entitate va fi implicată în construirea de noi locuri de parcare pe raza sectorului, care vor fi exploatate pe baza unui regulament aprobat de Consiliul Local”, reiese din proiectul primăriei. 

Companiile municipale, metoda de a fenta reforma lui Bolojan

Unul dintre colegii de partid ai lui Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a dezvăluit un truc prin care aproape orice primărie poate evita tăierile impuse de Guvern. Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, a explicat că administrațiile locale pot să își creeze o societate comercială în subordinea Consiliului Local, iar astfel, în loc să dea oamenii afară, doar îi mută dintr-o parte în alta. „

„Eu cred că reforma administrativă trebuia să fie mai profundă. Nu facem altceva decât să dăm cu un burete peste crusta prinsă pe buboiul acesta numit administrație publică centrală și locală. Eu vă spun că măsura în sine nu își va atinge scopul, pentru că la nivelul consiliilor locale ai posibilitatea legală de a te eschiva acestei măsuri prin crearea unei societăți comerciale aflate în subordinea consiliului. Nu doar că muți niște oameni dintr-o parte în alta, dar, per ansamblu, costul efectiv crește”, a spus acesta, miercuri, la Digi24.

Primarul de sector confirmă că angajații pot fi mutați

Contactat de Digi24.ro, edilul Sectorului 2 a transmis că va trebui să dea afară 130 de oameni, potrivit Ordonanței adoptate de Guvern, iar o parte dintre aceștia ar putea fi inclusiv din rândul muncitorilor care, în prezent, se ocupă de lucrările de infrastructură ale primăriei. Hopincă mai spus că, dacă va fi nevoie, va muta angajați din primărie la noua companie municipală.

„Noi avem o particularitate la Sectorul 2: suntem singurul sector și singura primărie mare din România care nu are o companie. În rest, toată lumea are. La noi, anumite servicii pe care toate primăriile din România le fac prin intermediul companiilor sunt făcute direct de primărie. Noi asfaltăm, cu angajații noștri, străzi, amenajăm spații verzi cu personal propriu. Avem aproximativ 100 de muncitori ai primăriei. Dacă dintre aceștia vom avea nevoie la firmă, categoric le vom propune să se angajeze la această firmă.

Timpul nostru de reacție este foarte slab. Din punct de vedere birocratic, este o structură greoaie, iar o companie îți oferă mai multe posibilități administrative de a acționa atunci când este nevoie. (...)Va trebui să disponibilizăm 130 de angajați din primărie. O parte dintre aceștia ar putea fi inclusiv de la serviciile de infrastructură. Categoric vor putea fi mutați și la noua companie”, a transmis Rareș Hopincă. 

„Toate primăriile funcționează în acest fel”

Întrebat dacă se ocolește reforma și dacă, prin această metodă, cheltuielile primăriei vor crește de fapt, edilul a transmis:

„Este impropriu spus că se ocolește reforma, pentru că nu se dezvoltă mecanisme noi. Toate primăriile mari din România funcționează în acest fel. Au putut să își mute liniștite personalul, nu a existat nicio problemă. Tot servicii publice sunt.

Cheltuielile nu ar trebui să crească, ar trebui să rămână la fel.”

