Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi cumpărat ilegal materiale explozive. Anchetatorii au făcut trei percheziții domiciliare în urma cărora au găsit mai multe substanțe.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut după ce ar fi cumpărat substanțe chimice care pot fi folosite la fabricarea bombelor artizanale. Ca să nu fie descoperit, acesta ar fi folosit datele unei persoane decedate și ar fi falsificat mai multe documente, transmite corespondenta Digi24 Bianca Timșa.

Potrivit anchetatorilor, substanțele au fost cumpărate de la o firmă din Cluj-Napoca, iar în urma trei percheziții, polițiști au găsit cantități mari de peroxid de hidrogen, acid azotic și acid sulfuric, substanțe periculoase care sunt interzise publicului larg, fără autorizații speciale. Bărbatul a fost reținut pentru 24h și este acum cercetat pentru deținerea ilegală de substanțe folosite la producerea de explozibil și pentru fals în acte.

