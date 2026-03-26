Barjă cu deșeuri suspecte din Republica Moldova, oprită în Portul Galați. Garda de Mediu a descoperit nereguli grave

Comisarii de la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Galați au desfășurat un control în zona portuară, unde au verificat un transport internațional de deșeuri metalice aflat în tranzit.

Reprezentanții instituției au anunțat că, în urma verificărilor efectuate asupra unei barje care transporta deșeuri din Republica Moldova cu destinația Turcia, au fost descoperite diferențe semnificative între actele însoțitoare și încărcătura efectivă.

„În urma controlului efectuat asupra unei barje care transporta deşeuri din Republica Moldova către Turcia, au fost identificate neconcordanţe majore între documente şi încărcătura reală”, au transmis comisarii, într-o postare pe Facebook.

Citește și: Amendă de 100.000 de lei pentru o firmă din Buzău. Garda de Mediu a găsit deșeuri periculoase depozitate ilegal

Conform acestora, în interiorul barjei au fost găsite cantități importante de componente auto dezmembrate (VSU), echipamente electrice și electronice (DEEE), precum și elemente metalice contaminate cu substanțe de tip ulei uzat — deșeuri care nu corespundeau codului declarat în documentele de transport.

„Tranzitul nu a fost permis pe teritoriul României. Controlul transporturilor de deşeuri contribuie la prevenirea introducerii în ţară a unor fluxuri neconforme şi la protejarea mediului”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Editor : Ana Petrescu