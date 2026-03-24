Amendă de 100.000 de lei pentru o firmă din Buzău. Garda de Mediu a găsit deșeuri periculoase depozitate ilegal

Garda Națională de Mediu a sancționat cu o amendă de 100.000 de lei o firmă din județul Buzău, după ce comisarii au descoperit deșeuri periculoase depozitate necorespunzător, inclusiv în amestec cu substanțe aflate încă în termen de valabilitate. În plus, reprezentanții companiei nu au respectat obligațiile privind evidența acestor substanțe.

Deșeuri periculoase depozitate ilegal

„O echipă de comisari din cadrul GNM - CJ BUZĂU a efectuat o inspecţie planificată la un agent economic de pe raza judeţului Buzău care desfăşoară activităţi conform cod CAEN 0161 «Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală» şi "«Activităţi după recoltare» conform cod CAEN 0163. În cadrul controlului efectuat la operatorul economic, au fost identificate deşeuri periculoase depozitate necorespunzător, respectiv în amestec cu substanţe aflate în termen de valabilitate, fără respectarea cerinţelor legale privind depozitarea separată, într-un spaţiu special amenajat, până la predarea spre eliminare, către un operator autorizat”, a transmis, marţi, Garda de Mediu, scrie News.ro.

Instituția a precizat că operatorul economic nu a respectat condițiile prevăzute în autorizația de mediu deținută.

Nereguli în evidența substanțelor periculoase

De asemenea, comisarii au constatat că evidența substanțelor periculoase era ținută într-un registru special, însă acesta nu era completat conform prevederilor art. 28 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Actul normativ prevede că „persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au obligaţia, să ţină o evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare”.

Obligații legale și sancțiuni

„Produsele de protecţie a plantelor cu termenele de valabilitate expirate vor fi predate unui operator autorizat, în vederea eliminării acestora cu întocmirea formularelor de transport”, a mai transmis sursa citată, menționând sancțiunea aplicată.

„Garda Naţională de Mediu reaminteşte tuturor operatorilor economici obligaţia de a gestiona substanţele periculoase în condiţii care să prevină riscurile asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei, inclusiv prin depozitarea separată şi respectarea regimului specific, aplicabil acestora”, mai spune comunicatul de presă semnat de comisarul-șef Carmen Adriana Ichim.

Editor : Ana Petrescu