Amendă de 100.000 de lei pentru o firmă din Buzău. Garda de Mediu a găsit deșeuri periculoase depozitate ilegal

Data publicării:
Sursa foto: facebook.com/GardaNationaladeMediu
Deșeuri periculoase depozitate ilegal Nereguli în evidența substanțelor periculoase Obligații legale și sancțiuni

Garda Națională de Mediu a sancționat cu o amendă de 100.000 de lei o firmă din județul Buzău, după ce comisarii au descoperit deșeuri periculoase depozitate necorespunzător, inclusiv în amestec cu substanțe aflate încă în termen de valabilitate. În plus, reprezentanții companiei nu au respectat obligațiile privind evidența acestor substanțe.

„O echipă de comisari din cadrul GNM - CJ BUZĂU a efectuat o inspecţie planificată la un agent economic de pe raza judeţului Buzău care desfăşoară activităţi conform cod CAEN 0161 «Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală» şi "«Activităţi după recoltare» conform cod CAEN 0163. În cadrul controlului efectuat la operatorul economic, au fost identificate deşeuri periculoase depozitate necorespunzător, respectiv în amestec cu substanţe aflate în termen de valabilitate, fără respectarea cerinţelor legale privind depozitarea separată, într-un spaţiu special amenajat, până la predarea spre eliminare, către un operator autorizat”, a transmis, marţi, Garda de Mediu, scrie News.ro.

Instituția a precizat că operatorul economic nu a respectat condițiile prevăzute în autorizația de mediu deținută.

Citește și: Amenzi de până la 100.000 de lei pentru produsele second-hand neconforme. Ce prevede proiectul pus în dezbatere publică

De asemenea, comisarii au constatat că evidența substanțelor periculoase era ținută într-un registru special, însă acesta nu era completat conform prevederilor art. 28 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Actul normativ prevede că „persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au obligaţia, să ţină o evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare”.

Citește și: Comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să poarte bodycam-uri la toate controalele. Anunțul Dianei Buzoianu

„Produsele de protecţie a plantelor cu termenele de valabilitate expirate vor fi predate unui operator autorizat, în vederea eliminării acestora cu întocmirea formularelor de transport”, a mai transmis sursa citată, menționând sancțiunea aplicată.

„Garda Naţională de Mediu reaminteşte tuturor operatorilor economici obligaţia de a gestiona substanţele periculoase în condiţii care să prevină riscurile asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei, inclusiv prin depozitarea separată şi respectarea regimului specific, aplicabil acestora”, mai spune comunicatul de presă semnat de comisarul-șef Carmen Adriana Ichim.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Te-ar putea interesa și:
bodycam
Comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să poarte bodycam-uri la toate controalele. Anunțul Dianei Buzoianu
garda de mediu inquam octavganea
Șeful Gărzii de Mediu: Am reușit să astupăm un vid legislativ prin care rețele întregi aduceau ilegal deșeuri în România
poluare
Poluare crescută în Capitală: praful din nisip și sare de pe străzi ajunge în aer. Avertismentul Gărzii de Mediu
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Buzoianu reclamă poluare masivă la Slobozia: 300 de tone de deşeuri periculoase descoperite la o firmă. Nereguli la staţia de epurare
gunoaie dolj
„E la întrecere: care pe unde aruncă”. Comună sufocată de gunoaie. Primăria spune că nu are bani să plătească amenda de 30.000 de lei
Recomandările redacţiei
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei...
Carburanți
Guvernul a amânat ședința de azi în care trebuia să adopte ordonanța...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM nu a reușit nici a treia oară să dea avize pentru candidaturile...
Iran Mideast Jerusalem Protests
Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze cu SUA încetarea...
Ultimele știri
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Percheziții DNA la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Procurorii ridică documente privind achiziția de aparatură medicală
DNSC avertizează asupra unei campanii de influențare cu personaje AI care se dau drept polițiști sau jandarmi: „Exploatează emoţiile”
Citește mai multe
