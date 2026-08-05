Bătrână îngropată în curtea casei pentru ca rudele să-i încaseze pensia. Decesul nu a fost declarat oficial mai bine de un an

Un caz şocant este anchetat de autorităţile din judeţul Galaţi, după ce o femeie în vârstă ar fi fost îngropată în spatele locuinţei, fără ca decesul să fie declarat oficial mai bine de un an, timp în care pensia acesteia ar fi fost încasată în continuare de către nepoata sa.

Potrivit Pro Lider FM, citat de News.ro, cazul ar fi ajuns în atenţia anchetatorilor din Târgu Bujor, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a deschis un dosar penal pentru profanare de morminte (cadavre) şi înşelăciune.

Osemintele femeii au fost exhumate şi urmează să fie analizate în cadrul unei expertize. Anchetatorii încearcă să stabilească atât împrejurările în care a survenit decesul, cât şi dacă femeia a fost victima vreunei infracţiuni sau a murit din cauze naturale.

Principala persoană vizată în anchetă ar fi nepoata bătrânei, despre care există suspiciunea că şi-ar fi însuşit pensia acesteia timp de mai multe luni după moarte. Procurorii urmează să stabilească dacă femeia a acţionat singură sau dacă a avut sprijinul altor persoane pentru a ascunde decesul şi pentru a realiza înhumarea fără documentele obligatorii.

Ancheta este în desfăşurare, procurorii urmând să stabilească exact responsabilităţile persoanelor implicate şi să revină cu o comunicare oficială.

Editor : A.P.