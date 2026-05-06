A murit Iosif Boda, fost consilier prezidenţial, ambasador şi deputat

Iosif Boda, personalitate a vieţii politice şi intelectuale din România de după 1989, s-a stins din viaţă marţi, 5 mai, la vârsta de 80 de ani, el urmând afi înmormântat sâmbătă, la Jibou.

Fost consilier prezidenţial, diplomat şi analist politic, Boda a lăsat în urmă o moştenire complexă în spaţiul public românesc, fiind recunoscut pentru echilibrul şi profunzimea analizelor sale.

Laurenţiu Butiri, fost şef al Administraţiei Financiare Sălaj şi prieten apropiat al acestuia, a declarat pentru Agerpres că legătura lui Boda cu locurile natale a rămas puternică până în ultima clipă.

„Era un om cald şi cu o cultură generală extraordinar de masivă, de mare. Puteai discuta subiecte din orice domeniu cu el. Când venea în judeţ, îl duceam la pescuit la crap şi mâncam un crap prins la pescăria de la Cehu Silvaniei. Ţinea foarte mult la sălăjeni şi a ajutat foarte multă lume cu diversele probleme care apar în viaţă”, a spus Laurenţiu Butiri.

În ceea ce priveşte ultimele onoruri, deşi iniţial luase în calcul să fie înmormântat în Capitală, Iosif Boda a ales în cele din urmă să se întoarcă între rudele sale, la Jibou.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 8 mai, la capela Cimitirului Calvin din Bucureşti. Ulterior, trupul neînsufleţit va fi transportat în judeţul Sălaj, unde sâmbătă, 9 mai, va avea loc înhumarea la Cimitirul Reformat din Jibou.

Născut în 1946, la Jibou, Iosif Boda lasă în urmă doi fii, Daniel şi Ştefan, precum şi o nepoată apropiată la Zalău, Eva Vid, care se ocupă de formalităţile funerare.

Iosif Boda a fost licenţiat în filosofie şi specializat în ştiinţe politice la Sorbona. După Revoluţie a ocupat funcţiile de consilier prezidenţial principal al lui Ion Iliescu şi şef al Departamentului de politică internă.

A servit ţara ca ambasador în Elveţia şi ca deputat, fiind totodată unul dintre fondatorii partidului Alianţa pentru România.

În plan public, a rămas o voce respectată ca jurnalist şi analist politic pentru publicaţii precum Evenimentul Zilei sau Magazin Sălăjean şi pentru posturi de televiziune ca Realitatea TV şi TVR 1, unde a moderat mai multe emisiuni.

Editor : Sebastian Eduard