Live TV

A murit Iosif Boda, fost consilier prezidenţial, ambasador şi deputat

Data actualizării: Data publicării:
iosif boda captura

Iosif Boda, personalitate a vieţii politice şi intelectuale din România de după 1989, s-a stins din viaţă marţi, 5 mai, la vârsta de 80 de ani, el urmând afi înmormântat sâmbătă, la Jibou.

Fost consilier prezidenţial, diplomat şi analist politic, Boda a lăsat în urmă o moştenire complexă în spaţiul public românesc, fiind recunoscut pentru echilibrul şi profunzimea analizelor sale.

Laurenţiu Butiri, fost şef al Administraţiei Financiare Sălaj şi prieten apropiat al acestuia, a declarat pentru Agerpres că legătura lui Boda cu locurile natale a rămas puternică până în ultima clipă.

„Era un om cald şi cu o cultură generală extraordinar de masivă, de mare. Puteai discuta subiecte din orice domeniu cu el. Când venea în judeţ, îl duceam la pescuit la crap şi mâncam un crap prins la pescăria de la Cehu Silvaniei. Ţinea foarte mult la sălăjeni şi a ajutat foarte multă lume cu diversele probleme care apar în viaţă”, a spus Laurenţiu Butiri.

În ceea ce priveşte ultimele onoruri, deşi iniţial luase în calcul să fie înmormântat în Capitală, Iosif Boda a ales în cele din urmă să se întoarcă între rudele sale, la Jibou.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 8 mai, la capela Cimitirului Calvin din Bucureşti. Ulterior, trupul neînsufleţit va fi transportat în judeţul Sălaj, unde sâmbătă, 9 mai, va avea loc înhumarea la Cimitirul Reformat din Jibou.

Născut în 1946, la Jibou, Iosif Boda lasă în urmă doi fii, Daniel şi Ştefan, precum şi o nepoată apropiată la Zalău, Eva Vid, care se ocupă de formalităţile funerare.

Iosif Boda a fost licenţiat în filosofie şi specializat în ştiinţe politice la Sorbona. După Revoluţie a ocupat funcţiile de consilier prezidenţial principal al lui Ion Iliescu şi şef al Departamentului de politică internă.

A servit ţara ca ambasador în Elveţia şi ca deputat, fiind totodată unul dintre fondatorii partidului Alianţa pentru România.

În plan public, a rămas o voce respectată ca jurnalist şi analist politic pentru publicaţii precum Evenimentul Zilei sau Magazin Sălăjean şi pentru posturi de televiziune ca Realitatea TV şi TVR 1, unde a moderat mai multe emisiuni.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în picioare
Digi Sport
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în picioare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Surgeon getting ready for a procedure by putting on sterile gloves
Colegiul Medicilor s-a autosesizat după moartea unei femei în urma unui lifting facial la București
Ministerul Sănătății Foto Facebook
Ministrul interimar al Sănătății a trimis Inspecția Sanitară la cabinetul unde o femeie a murit după o intervenție estetică
disparuti
Val de morți și dispariții misterioase ale unor experți în cercetare nucleară și spațială. Donald Trump a cerut FBI să se implice
17th Angouleme Film Festival - Nathalie Baye
A murit Nathalie Baye. Actrița franceză premiată cu Cesar avea 77 de ani
mașină Poliția Română
Femeie găsită moartă în toaleta unei biserici din Piteşti. Prima ipoteză a anchetatorilor  
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_40_INQUAM_Photos_George_Calin
Ce calcule se fac la PSD după dărâmarea Guvernului: social-democrații...
foto articol bolojan
Principalul ziar din Rusia comentează căderea Guvernului de la...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor: Soluția ar fi refacerea Coaliției. Ce spune liderul...
Nicusor Dan
Criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a început...
Ultimele știri
Sistem anti-dronă în Portul Constanţa: controlul aparatului de zbor poate fi preluat ca măsură de securitate. Cum funcționează
Armata lui Putin a bombardat o grădiniță din Ucriana, în timp ce cere armistițiu pentru parada de pe 9 mai
Au fost date jos boxele teraselor din Centrul Vechi al Capitalei: „Spaţiul public trebuie respectat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
Pro FM
Sting nu vrea să le lase averea de 550 de milioane de dolari copiilor săi: „E o formă de abuz să nu-i...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...