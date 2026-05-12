Oana Gheorghiu publică pe Facebook „povestea Electrocentrale Craiova - de la oportunitate la dezastru”: compania este în insolvență

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu prezintă, marţi, „povestea Electrocentrale Craiova - de la oportunitate la dezastru”. Gheorghiu acuză că s-au pierdut 162 de milioane de euro, din cauză că nu s-au făcut licitaţii pentru derularea proiectului şi, sub conducerea unei directoare numită politic, compania s-a prăbuşit financiar, a ajuns în insolvenţă, iar oamenii au rămas în frig iarna trecută.

Oana Gheorghiu are , marţi, o postare pe Facebook intitulată ”De la oportunitate la dezastru: Povestea Electrocentrale Craiova”.

„În 2023, România avea şansa să primească GRATIS, prin PNRR, 162 de milioane de euro pentru o centrală nouă, modernă, pe gaz la Craiova. Bani europeni, nerambursabili”, scrie viepremierul interimar, potrivit news.ro.

Gheorghiu precizează că trebuiau organizate licitaţiile, trebuia începută construcţia şi trebuiau respectate termenele.

„Licitaţiile au fost anulate şi niciun constructor nu a vrut să îşi asume proiectul în condiţiile create. România a pierdut finanţarea de 162 milioane Euro”, a mai transmis Gheorghiu.

Potrivit acesteia, datoriile companiei au explodat de la 250 milioane lei la aproape 1 miliard lei într-un singur an, compania a pierdut 433 milioane lei într-un singur an, instalaţiile, vechi de peste 40 de ani, s-au degradat şi mai mult, iar iarna trecută, zeci de mii de oameni au rămas fără căldură.

Vicepremierul explică cum s-a ajuns aici: „Conducerea companiei a fost preluată în 2024 de o directoare numită politic, fără experienţă tehnică directă în energie. Sub managementul politic, compania s-a prăbuşit financiar, a pierdut finanţarea europeană, a acumulat datorii uriaşe şi a ajuns în insolvenţă (decembrie 2025)”, se mai arată în postare.

Potrivit lui Gheorghiu, după ce compania a intrat în insolvenţă, aceeaşi persoană numită politic ca directoare a fost numită ca administrator special.

„Adică omul sub conducerea căruia compania a ajuns în groapă a fost pus apoi să o «salveze». În plus, deoarece compania nu a cumpărat la timp certificatele obligatorii de emisii de gaze cu efect de seră, statul român a primit o penalizare de 596 milioane lei (aproape 120 milioane euro) care va trebui plătită, în final, tot de noi. Pe scurt: bani europeni pierduţi, oameni rămaşi fără căldură, companii prăbuşite”, a aduăugat vicepremierul intrimar, responsabil cu reforma companiilor de stat.

Oana Gheorghiu apreciază că „reforma companiilor de stat nu e un moft, ci o necesitate a cărei amânare ne costă scump pe fiecare dintre noi”.

Situaţia Electrocentrale Craiova a făcut subictul mai multor contre între premierul Ilie Bolojan şi primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu.

La începutul anului, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan, într-o conferinţă susţinută în faţa SC Electrocentrale Craiova, că a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care craiovenii au rămas de mai multe ori fără căldură.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări, iar el n-a avut nicio vină şi nicio implicare. În plus, Bolojan consideră că aceste situaţii nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat acum, ci prin implementarea unui proiect serios.

Într-un interviu la Antena 3, europarlamentarul Claudiu Manda, secretar general al PSD şi soţul Liei Olguţa Vasilescu, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.

Primarul municipiului Oradea, liberalul Florin Birta, a răspuns atacurilor din PSD la adresa lui Ilie Bolojan, potrivit cărora „nu cântă din acelaşi playlist” şi că ar putea veni momentul „schimbării lăutarului”, făcând o paralelă între funcţionarea sistemului de termoficare din Oradea, unde Bolojan a fost primar, şi Craiova, unde edil este social-democrata Lia Olguţa Vasilescu.

”Diferenta dintre Oradea şi Craiova în ceea ce priveşte sistemul de termoficare. Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite”, spune Birta, concluzia sa fiind că, atunci „când administraţia devine spectacol, iar politica se face lăutăreşte, nu e de mirare că la primul ger, se opreşte muzica”.

