Carburanții s-au scumpit din nou. Cât vor plăti șoferii pentru un litru de benzină și motorină

Sunt noi scumpiri la pompă: cel mai mare jucător din piață a majorat din nou prețurile benzinei și motorinei, fiind a patra scumpire în doar 11 zile, respectiv de la începutul acestui an.

Un plin de benzină pentru un rezervor mediu de 40 de litri ne costă acum aproape 300 lei, și asta pentru că benzina a ajuns acum la pompă 7,38 lei litrul, iar motorina 7,54 lei. Șoferii care au venit să-și alimenteze autoturismele în acest weekend au avut un șoc când au văzut că, iată, carburanții s-au scumpit din nou.

Este a 4-a scumpire de la începutul acestui an. Prima a fost pe 1 ianuarie, odată cu majorarea accizelor. Atunci, benzina s-a scumpit cu 0,17 lei, iar motorina cu 0,16 lei per litru, ceea ce înseamnă că de la începutul acestui an și până în acest moment, benzina s-a scumpit cu 0,29 lei per litru, iar motorina cu 0,28 lei.

Prețul petrolului este influențat și de valul de frig care lovește în această perioadă Statele Unite ale Americii și Europa, ceea ce duce la o mărire a consumului de combustibil, lucru care implică și o majorare a prețurilor, relatează Dana Costache, jurnalist Digi24.

Editor : C.S.