Australia prelungește măsurile privind benzina și motorina, pe fondul crizei energetice

Australia a prelungit o măsură care permite eliberarea de benzină și motorină din rezervele interne, a declarat ministrul Energiei, Chris Bowen, în contextul în care țara continuă să se confrunte cu impactul războiului din Iran asupra aprovizionării cu energie, relatează Al Jazeera.

„Am ajuns la concluzia că este mai bine să menținem această flexibilitate”, a spus Bowen referindu-se la utilizarea în continuare a rezervelor până în septembrie.

Bowen a declarat că, sâmbătă, Australia avea în rezervă benzină pentru 48 de zile, motorină pentru 36 de zile și combustibil pentru avioane pentru 30 de zile, cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie.

El a descris rezervele ca fiind „remarcabile în contextul unor lanțuri de aprovizionare internaționale foarte restrânse”.

Utilizarea rezervelor a fost introdusă pentru prima dată în martie pentru a contracara penuria de combustibil, în special în zonele regionale, și urma să expire în iulie.

