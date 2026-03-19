Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană. Rezultatele unui sondaj INSCOP

Un procent de 11,8% dintre români consideră că România ar trebui să părăsească NATO și 22,2% sunt de părere că România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research.

Ce cred românii despre ieșirea din NATO

11.8% dintre cei intervievați cred că România ar trebui să iasă din NATO (față de 18.7% în ianuarie 2022 și 8.1% în decembrie 2024), în timp ce 84.4% sunt de părere că țara nu ar trebui să părăsească alianța (față de 76.2% în ianuarie 2022 și 88.1% în decembrie 2024). Ponderea non-răspunsurilor este de 3.8% (față de 5.1% în ianuarie 2022 și 3.8% în decembrie 2024).

Sunt de părere că România ar trebui să iasă din NATO mai ales votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, locuitorii din mediul rural, angajații din sectorul privat.

Câți români vor ieșirea din Uniunea Europeană

22.2% dintre respondenți sunt de părere că România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană (față de 25.2% în ianuarie 2022 și 9.4% în decembrie 2024), în timp ce 74.4% se opun (față de 71.7% în ianuarie 2022 și 88.1% în decembrie 2024). 3.4% nu știu sau nu răspund (față de 3.1% în ianuarie 2022 și 2.5% în decembrie 2024).

Consideră că România ar trebui să iasă din UE în special: votanții AUR și angajații din sectorul privat.

Metodologie

Cercetarea realizată de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group a inclus două valuri de culegere, în perioada 23-27 februarie 2026, respectiv 3-13 martie 2026. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar volumul fiecărui eșantion fiind de 1100 de persoane. E

șantioanele sunt reprezentative pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.

