Caz neobișnuit în Italia. Un bărbat a cerut să fie arestat, ca să nu-și ucidă fosta soție. Ce au descoperit polițiștii

Un italian a cerut să fie arestat, pentru că altfel își omoară fosta soție. Polițiștii l-au luat în serios și au luat legătura cu femeia, care le-a spus că individul o hărțuia de mai mult timp și o amenințase cu moartea.



„Italianul s-a prezentat la poliție după ce, spune el, a trecut pe acasă pe la fosta lui soție. Din fericire, aceasta nu era acasă, pentru că în caz contrar, a mărturisit napoletanul, ar fi ucis-o pe loc.

Carabinierii l-au luat în serios și mai întâi au sunat-o pe femeie, iar aceasta le-a mărturisit că de luni bune este victima hărțuirilor din partea fostului soț.

Din primăvară, cei doi s-au separat și de atunci, spune femeia, a primit permanent amenințări, inclusiv online. Bărbatul și-a făcut mai multe adrese de email prin care îi transmitea tot felul de mesaje.

În plus, cei doi au și doi copii, un tânăr de 19 ani și un copil minor, care are și dizabilități motorii grave. Ambii le-au declarat polițiștilor că au primit mesaje din partea tatălui lor, în care acestea amenință că le va omorî mama. Bărbatul a fost arestat pe loc”, relatează corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.

