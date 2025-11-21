Columbia dezvăluie primele comori recuperate de pe corabia San Jose. „Ne vor ajuta să înțelegem mai bine cauzele naufragiului”

Guvernul columbian a dezvăluit, joi, primele obiecte recuperate de pe epava legendarului galion spaniol San Jose, care s-a scufundat în secolul al XVIII-lea în Marea Caraibilor odată cu preţioasa lui încărcătură. Obiectele găsite pe nava scufundată de 300 de ani constă în trei monezi din aur și bronz, un tun și o ceașcă de porțelan.

Aceasta este „o colecţie superficială” de obiecte ce vizează „o mai bună înţelegere a comportamentelor pe care materialele ar putea să le aibă odată ce sunt expuse la oxigen”, a declarat Alhena Caicedo, directoarea Institutului Columbian de Antropologie şi Istorie (ICANH), informează AFP preluată de Agerpres.

San Jose, unul dintre cele mai mari galioane ale armadei spaniole, a fost scufundat de flota britanică în 1708 în apropiere de Insulele Rosario, în largul oraşului Cartagena din nord-vestul Columbiei.

În plin Război de Succesiune din Spania (1701-1712), corabia transporta aur, argint şi pietre preţioase din coloniile spaniole din America spre curtea regelui Felipe al V-lea.

Citește și: Noi artefacte au fost găsite în „Sfântul Graal al epavelor”, o corabie care s-a scufundat plină cu comori de miliarde de dolari

Locul unde este epava, secret

Amplasamentul epavei este ţinut în secret, pentru a o proteja de acţiunile jefuitorilor de comori.

Cu ajutorul unor roboţi telecomandaţi şi al unor echipamente de înregistrare de înaltă tehnologie, oamenii de ştiinţă au ajuns la epava situată la o adâncime de aproape o mie de metri pentru a observa încăperile navei şi starea în care se află vestigiile sale.

Cercetătorii au prelevat, de asemenea, eşantioane de sedimente acumulate de-a lungul anilor pe acest galion.

Materialele vor fi analizate „pentru a înţelege mai bine cauzele naufragiului” şi pentru a testa ipoteze despre rutele folosite pentru extracţia resurselor, producţia şi comerţul din acea epocă, a adăugat Alhena Caicedo.

Citește și: Comoara de miliarde de dolari de pe fundul mării. Columbia a lansat o expediție de explorare a unei corăbii scufundate acum 300 de ani

De la descoperirea sa de către cercetători şi membri al forţelor navale columbiene, galionul spaniol a făcut obiectul unor litigii din cauza valorii mari pe care o au obiectele aflate la bordul său, estimată la mai multe miliarde de dolari.

Spania a revendicat proprietatea asupra galionului în baza unei convenţii UNESCO la care Columbia nu este parte semnatară, iar indigenii bolivieni au afirmat că bogăţiile de pe navă au fost luate de pe pământurile lor.

Guvernul preşedintelui de stânga Gustavo Petro, aflat la putere în Columbia din 2022, spune că doreşte să recupereze epava cu ajutorul unor resurse naţionale pentru a contribui la promovarea ştiinţei şi a culturii, în afara controverselor legate de împărţirea bogăţiilor.

Editor : Ana Petrescu