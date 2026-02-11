Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a inaugurat miercuri, împreună cu omoloaga sa din Columbia, Rosa Yolanda Villavicencio, redeschiderea Ambasadei Republicii Columbia la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă.

Oana Ţoiu a primit-o azi, la București, pe șefa diplomației columbiene, fiind prima vizită bilaterală la nivelul miniştrilor de Externe din 1994.

Potrivit MAE, agenda a inclus consultări politice, inaugurarea oficială a redeschiderii ambasadei acestei ţări la Bucureşti şi semnarea intenţiei de colaborare în domeniul diplomaţiei sportive şi culturale.

„Prin semnarea Declaraţiei de intenţie privind promovarea culturii şi sportului pentru tineret, Ministerul Afacerilor Externe urmăreşte transformarea diplomaţiei sportive într-un liant al relaţiilor bilaterale, valorificând sportul şi educaţia ca instrumente esenţiale pentru consolidarea contactelor interumane şi a schimburilor academice între tinerii din România şi Columbia”, arată instituția.

Cei doi miniştri au apreciat potenţialul pentru dezvoltarea relaţiilor româno-columbiene la nivel bilateral, în domenii de interes comun, precum: economie, comerţ, securitate cibernetică, combaterea crimei organizate trans-naţionale, digitalizare, schimbări climatice, cultură, educaţie, biodiversitate. Oficialii au abordat, de asemenea, la propunerea părţii columbiene, subiecte precum reprezentarea femeilor în diplomaţie şi în reconstrucţia post conflict.

„Comerţul bilateral a crescut anul trecut cu 64% şi balanţa comercială pozitivă pentru România demonstrează aprecierea de care au parte serviciile şi produsele româneşti şi vedem un potenţial de creştere a comerţului bilateral şi în baza unor produse care nu au echivalent local, dar au o cerere mare, precum cafea şi cacao. România va avea o preocupare crescută în dezvoltarea relaţiilor cu America Latină, iar Columbia vede, de asemenea, în România un partener important în interiorul UE. Vom construi prin relaţia bilaterală şi punţi mai puternice între continentele noastre. Am discutat aplicat despre traficul de droguri, combaterea crimei organizate şi întărirea colaborării interinstituţionale la nivel internaţional pentru a combate acest fenomen atât de periculos pentru tinerii noştri", a declarat Oana Ţoiu, potrivit News.ro.

„Această zi marchează un nou capitol în relaţiile noastre. Redeschiderea ambasadei la Bucureşti este un pas strategic pentru Columbia în Europa de Est şi o dovadă a angajamentului nostru de a consolida legăturile cu România. Pentru noi, România este un partener de încredere în interiorul Uniunii Europene şi o voce importantă care ne sprijină în procesele noastre de modernizare şi integrare internaţională”, a declarat ministrului relaţiilor externe al Republicii Columbia, Rosa Yolanda Villavicencio.

Ministrul român de Externe a asigurat că România va rămâne un promotor activ al cooperării UE-Columbia şi a felicitat Columbia pentru organizarea cu succes, în noiembrie 2025, a Summit-ului UE-CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane şi Caraibiene).

În cadrul întâlnirii, a fost reafirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE, unde Columbia este membru, şi au fost prezentate rezultatele ultimelor grupuri de lucru şi succesul recent înregistrat de România în această săptămână în evaluarea politicilor care privesc colaborarea internaţională în domeniul fiscalităţii.

