Comandantul trupelor NATO, generalul Alexus G. Grynkewich, vine în România. Anunțul făcut de MApN

Comandantul trupelor NATO din Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich, vine în România săptămâna viitoare. Acesta va vizita mai multe unități din țara noastră și va participa la o conferință de presă, alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat MApN.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, vizita generalului Grynkewich în România va avea loc marți, pe 16 decembrie.

O să fie întâmpinat de șeful Armatei Române, iar aceștia vor vizita în primul rând Centrul de instruire de la Cincu, acolo unde se află Grupul de luptă NATO. Vor merge și la comandamentul NATO de la Sibiu, unde va fi susținută o conferință de presă.

„Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, care deține funcțiile de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și de Comandant al Comandamentului European al Statelor Unite (U.S. European Command – USEUCOM), vor efectua marți, 16 decembrie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu”, arată instituția.

„Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței”, mai transmite MApN.

Această vizită are loc nu doar după ce SUA și-au retras trupe din mai multe țări europene, ci și după o perioadă în care flancul estic a fost suprasolicitat de atacurile cu drone ale Kremlinului.

Iar mesajul comandantului american va fi extrem de important, având în vedere că România a solicitat mai mult sprijin din partea aliaților, după incursiunile din ultima perioadă.

În momentul în care a fost numit șef al trupelor NATO, Grynkewich a promis că va vizita toate țările NATO până la finalul anului și acesta se ține de cuvânt.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al SUA și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiilor NATO desfășurate pe întreg teritoriul european.

