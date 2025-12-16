Live TV

Consilierii municipali cer Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti

Data publicării:
sedinta guvern
Foto: gov.ro

Consilierii municipali au aprobat, marţi, o hotărâre prin care solicită Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti. Parcul ar urma să fie realizat în termen de 36 de luni de la data semnării procesului-verbal de predare-primire încheiat între municipalitate şi Sectorul 6.

Potrivit unei hotărâri de Guvern aprobate în noiembrie 2023, terenul de 11.382 mp situat în Bulevardul Doina Cornea nr. 5G a fost transmis administraţiei locale în vederea realizării unui parc în decurs de 24 de luni, scrie Agerpres.

În referatul de aprobare a hotărârii discutate marţi sunt invocate întârzierile generate de procedurile administrative.

Ţinând cont de întârzierile obiective înregistrate în derularea procedurilor administrative şi tehnico-economice premergătoare implementării efective a proiectului, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a întocmit nota de fundamentare ce are ca obiect justificarea necesităţii modificării art. 2 din HGR nr. 1.136/16.11.2023, în sensul extinderii termenului pentru realizarea obiectivului de investiţii 'Parcul Grozăveşti' cu o perioadă de 36 de luni de la data semnării Procesului verbal de predare-primire nr. 9407/2381/18.01.2024, încheiat între Municipiul Bucureşti şi Sectorul 6”, arată explicațiile din referat.

În iunie 2022, Primăria Sectorului 6 a solicitat Primăriei Generale să ceară Guvernului trecerea terenului de 11.382 ha din domeniul public al statului în domeniul public al municipalităţii şi în administrarea CL Sector 6. Guvernul a fost de acord cu trecerea acestui imobil din domeniul public al statului şi administrarea SRI în domeniul public al Municipiului Bucureşti.

În decembrie 2023, Consiliul General al Capitalei a aprobat transmiterea terenului în administrarea Sectorului 6 în vederea realizării unui parc. Conform hotărârii, obiectivul de investiţii urma să fie realizat în 24 de luni, sumele fiind asigurate de Sectorul 6.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan diana buzoianu
AUR și PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe ministra Mediului Dianei Buzoianu, după adoptarea moțiunii simple
bolojan artistii guvern
Consultări la Palatul Victoria pe legea drepturilor de autor. Artiștii resping licențierea individuală propusă de Ministerul Culturii
ilie bolojan parlament
Bolojan: „România nu e de vânzare” se numeşte moţiunea împotriva unui guvern care a crescut redevenţele la petrolul extras de OMV
andrej babis sustine un discurs
Populiștii mai au un Guvern în Uniunea Europeană. Executivul Andrej Babis a fost învestit în Cehia
bovine la ferma
Proteste în Franța: autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-18T153229.769
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
victor negrescu
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică...
Ultimele știri
Primăria Capitalei împrumută de 50 de milioane de lei pentru plata restanțelor la termoficare
Statele Unite includ Clan del Golfo pe lista organizațiilor teroriste străine. Peste 7.500 de membri și trafic masiv de cocaină
Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că Gabi Tamaș e noul concurent Survivor România 2026, a venit anunțul momentului: ”Mult...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Noi ajutoare financiare pentru pensionari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...