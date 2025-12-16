Consilierii municipali cer Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti

Consilierii municipali au aprobat, marţi, o hotărâre prin care solicită Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti. Parcul ar urma să fie realizat în termen de 36 de luni de la data semnării procesului-verbal de predare-primire încheiat între municipalitate şi Sectorul 6.

Potrivit unei hotărâri de Guvern aprobate în noiembrie 2023, terenul de 11.382 mp situat în Bulevardul Doina Cornea nr. 5G a fost transmis administraţiei locale în vederea realizării unui parc în decurs de 24 de luni, scrie Agerpres.

În referatul de aprobare a hotărârii discutate marţi sunt invocate întârzierile generate de procedurile administrative.

„Ţinând cont de întârzierile obiective înregistrate în derularea procedurilor administrative şi tehnico-economice premergătoare implementării efective a proiectului, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a întocmit nota de fundamentare ce are ca obiect justificarea necesităţii modificării art. 2 din HGR nr. 1.136/16.11.2023, în sensul extinderii termenului pentru realizarea obiectivului de investiţii 'Parcul Grozăveşti' cu o perioadă de 36 de luni de la data semnării Procesului verbal de predare-primire nr. 9407/2381/18.01.2024, încheiat între Municipiul Bucureşti şi Sectorul 6”, arată explicațiile din referat.

În iunie 2022, Primăria Sectorului 6 a solicitat Primăriei Generale să ceară Guvernului trecerea terenului de 11.382 ha din domeniul public al statului în domeniul public al municipalităţii şi în administrarea CL Sector 6. Guvernul a fost de acord cu trecerea acestui imobil din domeniul public al statului şi administrarea SRI în domeniul public al Municipiului Bucureşti.

În decembrie 2023, Consiliul General al Capitalei a aprobat transmiterea terenului în administrarea Sectorului 6 în vederea realizării unui parc. Conform hotărârii, obiectivul de investiţii urma să fie realizat în 24 de luni, sumele fiind asigurate de Sectorul 6.

Editor : Ana Petrescu