Cota de vânătoare a urșilor s-ar putea dubla: Aproape 900 de animale vor fi împușcate într-un an

Aproape 900 de urși ar putea fi împușcați într-un an. Senatul a aprobat o inițiativă controversată a UDMR care dublează cota de intervenție. Măsura este justificată prin nevoia de a reduce atacurile asupra oamenilor, dar nu este încă definitivă.

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat pe rețelele sociale că Senatul a votat dublarea cotei de vânătoare a urșilor din România. Astfel, potrivit inițiativei legislative a UDMR, în 2026 și 2027 ar urma să fie vânați 859 de urși.

Vânătoarea preventivă va fi permisă în peste 500 de zone din țară, dacă proiectul trece și de votul Camerei Deputaților.

Fostul ministru al Mediului spune că această inițiativă legislativă vine pentru a proteja viețile oamenilor și activitățile agricole.

Conform celui mai recent studiu, în România există între 10.000 și 12.000 de urși.

Editor : A.P.