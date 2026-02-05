Live TV

Video Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie

Data actualizării: Data publicării:
ursuleti
Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie la Poiana Brașov. Foto: Captură video

Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov. Turiștii de pe pârtie au dat nas în nas cu trei ursuleți. I-au admirat și au filmat de la distanță cum puii de urs se jucau în zăpadă.

Ursuleții au fost admirați de la distanță de mai mulți schiori, care au filmat spectacolul oferit de familia de urși.

Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale și au devenit virale rapid, stârnind numeroase reacții din partea internauților.

Jandarmeria Româna a transmis un mesaj pe pagina de Facebook în care atrage atenția că „nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real”.

„Imaginile surprinse astăzi semnalează prezența unei ursoaice cu pui în zona pârtiei Lupului din Poiana Brașov. O zonă frecventată de iubitorii de schi - copii și adulți. Pot părea amuzanți, uneori drăgălași, dar nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real! 

Jandarmii montani sunt prezenți în zonă, iar respectarea recomandărilor pe care vi le transmit vă vor ține departe de orice pericol: Nu vă apropiați pentru a-i hrăni sau pentru a-i fotografia; Nu interveniți în niciun fel; Sunați imediat la 112 pentru a anunța autoritățile,” se arată în mesajul postat de Jandarmeria Română.

